“الاتصالات” تنفي سحب مجلس الوزارء لملف الرخصة الموحدة منها

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تفويض مجلس الوزراء لوزير الاتصالات بشأن ملف الرخصة الموحدة سار، نافية ما نشرته صحيفة يومية حول سحب مجلس الوزراء للملف من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح بيان أصدرته الوزراة اليوم الخميس أن مجلس الوزراء فوض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع المجلس بتاريخ 27 مارس الماضي لتولي هذا الملف، كما تضمن التفويض قرارا من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وممثلين من وزارات أخرى وأعضاء آخرين ذوي خبرة لبحث أفضل الآليات لإنشاء كيان وطني لتطوير البنية الأساسية التي تعد العمود الفقري لقطاع الاتصالات.

وأشار البيان إلى أنه تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد إتمام تشكيل أعضائها يوم 18 مايو الجاري، وأن اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الرابع برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع الآليات المثلى لإنشاء الكيان الوطني ودراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة “فودافون”.

ولفت إلى أن وزير الاتصالات يلتقي بصفة دورية مع ممثلي ومسئولي شركات الاتصالات ودائم التواصل معهم، وأن لقاء السفير البريطاني مع رئيس مجلس الوزراء الذي تم بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثلي شركة فودافون مصر، كان اجتماعا تشاوريا حول أهمية الرخصة الموحدة في تنشيط سوق الاتصالات في مصر، كما تناول الاستثمارات الجديدة التي تنوى شركة فودافون ضخها في السوق المصري خلال الفترة القادمة لتحسين البنية التحتية والتوسع فيها.

وأكد البيان أن جميع الشركات المعنية تشارك بإيجابية في مجموعات العمل لإنهاء التفاصيل الفنية وإجراءات المرحلة الأولي من الترخيص الموحد، بالإضافة إلى الاجتماعات المنعقدة أسبوعيا مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات، للتشاور والتنسيق لوضع آليات لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات.

وأفاد بأنها لم تتلق أي ملاحظات من الشركات التي مازالت تدرس تفاصيل نظام الترخيص الموحد، وأنها سوف ترسل ملاحظتها فور الانتهاء من هذه الدراسة، وأن الوزارة والأجهزة التابعة لها تعمل علي قدم وساق لمعالجة أي نقاط عالقة لإنهاء إجراءات نظام الترخيص الموحد في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الشركات المعنية.

أ ش أ