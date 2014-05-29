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حضّري السباغيتي بالقريدس مع الشيف ريشار

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حضّري السباغيتي بالقريدس مع الشيف ريشار حضّري السباغيتي بالقريدس مع الشيف ريشار

الخميس 29-05-2014 16:31

المقادير:
- 250 غرام من المعكرونة
- 150 غرام من زيت الزتون
- 20 غرام من الثوم المفروم
- 50 غرام من الكزبرة الخضراء المفرومة
- 200 غرام من القريدس
- رشّة من الملح
- رشّة من الفلفل البيض

طريقة التحضير:
1- تسلق المعكرونة بالمياه المغلية والقليل من الملح والزيت النباتي لمدة لا تقلّ عن 8 دقائق.
2- بعد النضوج، تصفّى المعكرونة.
3- في طنجرة، يوضع زيت الزيتون ويسكب فوقه الكزبرة الخضراء المفرومة والثوم المفروم والقريدس المسلوق والبهار الأبيض والملح.
4- يخلط المزيج جيداً، ومن ثم تسكب فوقه المعكرونة، ويخلط المزيج على البارد.
5- يقدّم هذا الطبق ويزيّن بالكزبرة الخضراء المفرومة.
(هذه المقادير تكفي شخصين).

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