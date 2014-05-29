حضّري السباغيتي بالقريدس مع الشيف ريشار

المقادير:

- 250 غرام من المعكرونة

- 150 غرام من زيت الزتون

- 20 غرام من الثوم المفروم

- 50 غرام من الكزبرة الخضراء المفرومة

- 200 غرام من القريدس

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل البيض

طريقة التحضير:

1- تسلق المعكرونة بالمياه المغلية والقليل من الملح والزيت النباتي لمدة لا تقلّ عن 8 دقائق.

2- بعد النضوج، تصفّى المعكرونة.

3- في طنجرة، يوضع زيت الزيتون ويسكب فوقه الكزبرة الخضراء المفرومة والثوم المفروم والقريدس المسلوق والبهار الأبيض والملح.

4- يخلط المزيج جيداً، ومن ثم تسكب فوقه المعكرونة، ويخلط المزيج على البارد.

5- يقدّم هذا الطبق ويزيّن بالكزبرة الخضراء المفرومة.

(هذه المقادير تكفي شخصين).

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