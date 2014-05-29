نقيب اﻷشراف يدعو جموع المصريين للالتفاف حول السيسي لتحقيق مستقبل أفضل

أعرب نقيب الأشراف محمود الشريف عن الشكر والعرفان لجموع المصريين الذين آصروا على اختيار رئيس قادر على قيادة البلاد وتحقيق الأمن والإستقرار ، معربا عن تهنئته للمشير عبد الفتاح السيسي لفوزه فى الانتخابات الرئاسية وفقا للمؤشرات الأولية .

قال نقيب الأشراف فى بيان له اليوم ان مصر بانتخابها رئيسها تكون قد خطت أولى خطواتها نحو المستقبل بما يضمن لها اﻷمن والاستقرار والتنمية والخروج من عثراتها السياسية والاقتصادية لتعود كما تعودها العالم في الصدارة دائما ، ولتلملم جراح اﻷمة وتعين أبنائها الى الخير والرشاد .

ودعا نقيب اﻷشراف جموع المصريين بكل طوائفهم الى الالتفاف حول الرئيس المنتخب والبدء الفورى فى العمل الجاد للقفز إلى المستقبل اﻷكثر أمانا واستقرارا لجميع اﻷجيال القادمة ، متمنيا أن يتخلص الجميع من غبار الخلافات و التناحرللتوحد من أجل مصر .

أ ش أ