انفصاليون أوكرانيون يسقطون مروحية عسكرية ومقتل 14 جنديا

اسقطالانفصاليون في شرق أوكرانيا مروحية عسكرية، الخميس، ما أدى إلى مقتل 14 جنديا، بينهم جنرال، كما أعلن الرئيس الانتقالي الأوكراني اولكسندر تورتشينوف أمام البرلمان.

وقال: «لقد تلقيت معلومات للتو انه قرب سلافيانسك اسقط الإرهابيون مروحية تابعة لنا عبر نظام دفاع جوي روسي نقال»، مشيرا إلى مقتل 14 من جنودنا بينهم الجنرال فولوديمير كولشيتسكي.

وكانت متحدثة باسم المتمردين قالت في وقت سابق إن الانفصاليين اسقطوا مروحية عسكرية أوكرانية اثر معركة قوية لا تزال مستمرة في جنوب سلافيانسك.

وقالت المتحدثة: نتيجة الأنشطة العسكرية المكثفة، اشتعلت النيران في عدة منازل مدنيين.

وهذه الحصيلة هي بين أعلى الخسائر التي تتكبدها القوات الأوكرانية منذ بدء التمرد الانفصالي في شرق البلاد في مطلع أبريل الماضي.