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34 شاب وفتاة يتنافسون بالتصفيات النهائية لمسابقة “تنمية سيناء”

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34 شاب وفتاة يتنافسون بالتصفيات النهائية لمسابقة “تنمية سيناء” 34 شاب وفتاة يتنافسون بالتصفيات النهائية لمسابقة “تنمية سيناء”

نظمت الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، التصفيات النهائية للمسابقة البحثية “التنمية الصناعية في شبه جزيرة سيناء”، ضمن المسابقات العلمية التي أطلقتها الوزارة في مجالي البحوث العلمية والبرمجيات “التكنولوجيا والشباب وتحديات الغد”.

تنافس خلال فعاليات اليوم ، (34) شاب وفتاة من جامعات مصرية ومديريات شبابية عدة “القاهرة، البحيرة، المنيا، الغربية، طنطا، المنوفية، عين شمس، الاسكندرية، الوادي الجديد، أسيوط، وبني سويف”.

تشكلت لجنة تحكيم مجال البحوث العلمية من أساتذة متخصصين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وهم “المهندس عادل أحمد، رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية، المهندس محمد محمود فهمي، رئيس الادارة المركزية للمناطق الصناعية العامة”.

تناولت الابحاث العلمية المقدمة استراتيجيات التنمية الصناعية لشبه جزيرة سيناء، والتوطين الصناعي ودوره في نقل الكثافة السكانية لشبه جزيرة سيناء، بالاضافة إلى ارتباط الأمن القومي بالتنمية في سيناء.

كما طرحت بعض الابحاث المقدمة معيار التنمية في سيناء، وكيفية الاستفادة من موارد سيناء وثرواتها، بالاضافة إلى طرح مجالات مقترحة للصناعة في سيناء.

ناقشت لجنة التحكيم الشباب المشارك، وأوضحوا نقاط الضعف والقوة للابحاث المقدمة، بالاضافة إلى تقديم نصائح وملاحظات للباحثين من بينها أفضل الطرق لإعداد الابحاث العلمية ، إلى جانب توضيح كيفية الوصول لأفضل النتائج البحثية ، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ.

يشار إلى أنه تم تنفيذ تصفيات مجال البرمجيات، ضمن تصفيات المسابقة العلمية، أمس الاربعاء، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بمشاركة 14 شاب وفتاة، وبحضو لجنة تحكيم المجال والمكونة من أساتذة متخصصين من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة وهم “أ.د. هشام المهدي،رئيساً للجنة، د. عيد عمري، عضواً، محمد حامد نصر، عضواً، بالاضافة إلى نور الدين محمود، عضواً”.

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