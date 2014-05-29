تأجيل دعوى اتهام “عبد المقصود” بتهديد رئيس حزب التجمع السابق‎ لجلسة 20 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، تأجيل الدعوى المقامة من رفعت السعيد رئيس حزب التجمع سابقًا، ضد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق؛ لسبه وقذفه وتهديده بالفصل، في القضية رقم 35044 لسنة 2011 ، لجلسة 20 يوليو.

واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة إلى مرافعة الجانبين وتقديم المستندات الخاصة بالاتهامات التي وجهها رفعت السعيد إلى صلاح عبد المقصود.

كان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق، أقام دعواه، واتهم فيها صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق بسبه وقذفه بصفته كان قائمًا بأعمال نقيب الصحفيين عام 2011، حيث توجه عبد المقصود لمكتب السعيد ووجه له الإهانة وهدده بالإحالة للتحقيق وفصله من نقابة الصحفيين.

وأكد السعيد أنه كان اتخذ قرارًا بفصل أحد الصحفيين بجريدة “الأهالي” الناطقة باسم حزب التجمع، بعد تعديه لفظيًا عدة مرات على المدير الإداري للجريدة ورئيس التحرير، ما دعا الصحفي للتوجه بشكوى للنقابة برئاسة صلاح عبد المقصود في ذلك الوقت.