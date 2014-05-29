لجنة الانتخابات الرئاسية: تلقينا 50 %من أعمال اللجان العامة لحصر أصوات الناخبين

قال المستشار الدكتور طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة قد تلقت نحو 50 % من أعمال الحصر العددي وتجميع اللجان الانتخابية العامة على مستوى الجمهورية والبالغ تعدادها 352 لجنة عامة، لنتائج أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات أمام لجان الاقتراع الفرعية.

وأشار المستشار شبل – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أن الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، لا تزال تستقبل بقية النتائج وأعمال حصر وتجميع اللجان العامة لنتائج اللجان الفرعية التي تتبعها، مؤكدا أنه حيث سيتم فحصها بدقة ومراجعتها وتجميعها فور ورودها كاملة، ليتم في أعقاب الانتهاء من ذلك، تحديد موعد لإعلان النتيجة النهائية للعملية الانتخابية برمتها.

وأضاف أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستبدأ اعتبارا من الغد في تلقي طعون من يرغب من كلا المرشحين الرئاسيين في قرارات اللجان العامة، على أن يتم البت في تلك الطعون خلال يومي السبت والأحد على أقصى تقدير، ليتم في ختام ذلك تحديد ميعاد إعلان نتيجة الانتخابات والفائز بمنصب رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن اللجان الفرعية (لجان الاقتراع المباشرة) قد بلغ تعدادها 13 ألفا و 899 لجنة، في الانتخابات الرئاسية التي جرت على

> مدى 3 أيام وسط تنافس بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، حيث خضعت تلك اللجان لإشراف 352 لجنة عامة تتبع لجنة الانتخابات الرئاسية مباشرة، وترأس جميع اللجان، سواء الفرعية أو العامة، القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة من مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

أ ش ا