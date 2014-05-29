أخبار عاجلة

انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

لجنة الانتخابات الرئاسية: تلقينا 50 %من أعمال اللجان العامة لحصر أصوات الناخبين

Google+ Print
لجنة الانتخابات الرئاسية: تلقينا 50 %من أعمال اللجان العامة لحصر أصوات الناخبين لجنة الانتخابات الرئاسية: تلقينا 50 %من أعمال اللجان العامة لحصر أصوات الناخبين

المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية

قال المستشار الدكتور طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة قد تلقت نحو 50 % من أعمال الحصر العددي وتجميع اللجان الانتخابية العامة على مستوى الجمهورية والبالغ تعدادها 352 لجنة عامة، لنتائج أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات أمام لجان الاقتراع الفرعية.

وأشار المستشار شبل – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أن الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، لا تزال تستقبل بقية النتائج وأعمال حصر وتجميع اللجان العامة لنتائج اللجان الفرعية التي تتبعها، مؤكدا أنه حيث سيتم فحصها بدقة ومراجعتها وتجميعها فور ورودها كاملة، ليتم في أعقاب الانتهاء من ذلك، تحديد موعد لإعلان النتيجة النهائية للعملية الانتخابية برمتها.

وأضاف أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستبدأ اعتبارا من الغد في تلقي طعون من يرغب من كلا المرشحين الرئاسيين في قرارات اللجان العامة، على أن يتم البت في تلك الطعون خلال يومي السبت والأحد على أقصى تقدير، ليتم في ختام ذلك تحديد ميعاد إعلان نتيجة الانتخابات والفائز بمنصب رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن اللجان الفرعية (لجان الاقتراع المباشرة) قد بلغ تعدادها 13 ألفا و 899 لجنة، في الانتخابات الرئاسية التي جرت على
> مدى 3 أيام وسط تنافس بين المرشحين عبد الفتاح وحمدين صباحي، حيث خضعت تلك اللجان لإشراف 352 لجنة عامة تتبع لجنة الانتخابات الرئاسية مباشرة، وترأس جميع اللجان، سواء الفرعية أو العامة، القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة من مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

أ ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج