“المؤتمر”: قوص معقل الإخوان بالصعيد الأول في عدد الناخبين على مستوى المحافظة

صرح محمود الغزال أمين عام حزب المؤتمر بمحافظة قنا ،أن غرفة عمليات الحزب على مستوى محافظة قنا رصدت أن نسبة المشاركين فى الإنتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة 574200 ألف ناخب ، حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 537900 ونسبة الأصوات الباطلة 20500 صوت، والمرشح حمدين صباحى حصل على 15800 ألف صوت .

واكد الغزال فى بيان رسمى له ، أن مركز قوص يأتى فى المركز الأول طبقا لعدد الناخبين ، حيث حصد 79 ألف من 245 ألف ممن لهم حق التصويت ، والمركز الثانى أبو تشتت بنسبة تصويت 83500 من إجمالى من لهم حق التصويت وهم 247 ألف ،

> ويليه فى المركز الثالث على مستوى محافظة قنا مركز نجع حمادى بنسبة تصويت 106ألف من إجمالى نسبة من يحق لهم التصويت وهم 340 ألف .

وقال الغزال بأن مركز قوص حقق أعلى نسبة تصويت فى الإنتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة ، حيث أنه معقل الإخوان المسلمين على مستوى جنوب الصعيد وقد حصد 79 ألف صوت مقسمة كالتالى 73 ألف للمشير عبد الفتاح السيسي ، 4000 صوت للمرشح الرئاسى حمدين صباحى و2000 صوت باطل.