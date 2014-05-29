إصابة 3 إثر اشتعال سيارة نقل مواد بترولية بالطريق الدولى بشرم الشيخ

اشتعلت سيارة نقل مواد بترولية، صباح اليوم الخميس، إثر اصطدامها بلودر أمام منطقة أبو صويرة بمدينة رأس سدر ، بمحافظة جنوب سيناء .

تلقى اللواء محمود الحفناوى، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من رئيس مباحث رأس سدر، يفيد اشتعال سيارة نقل مواد بترولية نتيجة اصتدامها، مما أدى إلى إصابة سائق السيارة ونجله والتباع .

والمصابون هم محمد سليمان موسى 50 سنة السويس مصاب بكسر بالفخذ الايمن وما بعد الارتجاج، ونبيل رشدى عبد الرسول 43 سنة سوهاج سحجات وكدمات وجرح قطعى بفروة الرأس، وأحمد نبيل رشدى 10 سنوات سحجات وكدمات .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر، فيما قامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على النيران .