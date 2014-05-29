وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحا كنيسة العذراء مريم الأثرية بسخا

يفتتح الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة ، والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ ، كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا بعد تطويرها وترميمها صباح يوم السبت الموافق 31 مايو الجاري، وذلك بمناسبة ذكرى دخول السيد المسيح مدينة سخا، بحضور نيافة الأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط ، القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام المطرانية وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية .

يتضمن الافتتاح اقامة ندوة ثقافية عن زيارة العائلة المقدسة لمصر ودخولها مدينة سخا ، يشارك فيها وزير الثقافة، محافظ كفر الشيخ ، وكيل المطرانية ، بالاضافة لتقديم فقرة غنائية لكورال أطفال الكنيسة حيث ينشدون السلام الجمهوري وبعض الأغاني الوطنية، مع صدور كتاب عن تاريخ مدينة سخا وزيارة العائلة المقدسة لها وتاريخ كنيستها وآثارها وقديسيها ومطراناتها وأساقفتها وكهناتها ، كما يحتوي علي خريطة معتمدة من مثلث الرحمات عن رحلة العائلة المقدسة الي مصر، يعقبها تفقد قصر ثقافة كفر الشيخ الذي يقام علي مساحة 2000 متر مربع بتكلفة اجمالية تبلغ 30 مليون جنية والمتوقع افتتاحه خلال شهر يونيو المقبل، يتكون من 5 طوابق تحتوي علي قاعة معارض ، مكتبة طفل ، قاعة اجتماعات ، وأخري للمؤتمرات ، مكتبة عامة، قاعة متعددة الأغراض ، نادي تكنولوجيا ، قاعة فنون شعبية ، نادي مرأة ، غرف للعاملين ، استراحة تضم عشر غرف مبيت ،كافتيريا.

جدير بالذكر أن مدينة سخا احتلت مركزا مميزا في التاريخ الديني المسيحي بسبب مجيئ العائلة المقدسة مصر من فلسطين هربا من الملك هيرودس الذي أمر بقتل الأطفال وفي مسيرتها المقدسة عبرت فرع النيل من تل بسطا من الشرقية الي الجهه الغربية حيث سخا ، وقد شاء السيد المسيح أن يترك فيها اثرا بأن وضع قدمه المقدسة علي حجر فظهر أثر قدمه وطبع علي الحجر ،فسمي المكان ” بكعب يسوع ” أو بيخاايسوس ، وهذا الحجر موجود بالكنيسة بسخا حتي الآن ، وتحتوي الكنيسة علي العديد من الأيقونات.