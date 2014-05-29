حملة السيسى بالإسماعيلية: أصوات المشير شهادة حب من الشعب المصرى لقائده

أكدت الحملة الرسمية للمشير السيسي بالإسماعبلية على تقديرها وشكرها للشعب المصري الذي خرج بالملايين، ليؤكد اختياره وإرادته لاستكمال خارطة الطريق التي رسمها وحماها الجيش وقائده السيسي في 30يونيو .

وأوضح أعضاء الحملة أن المصريين هبوا للتعبير عن ثورتهم وتأكيدها أمام العالم واختاروا من ضحي بعمره وحياته من أجل الشعب وهو المشير السيسي .

وقال أعضاء وقيادات الحملة خلال مؤتمر صحفي لهم بنادي المعلمين ان تبرعاتهم الذاتية وحب الناس وعشقهم للمشير وتدراكهم لوطنيته ودوره التاريخي في حماية الوطن من التقسيم كان المحرك الكبير لملايين المصريين في الانتخابات الرئاسية التي وصفوها بأنها الانزه في تاريخ مصر بشهادة المتابعين والمراقبين في الداخل والخارج، ووصفت ما حصل عليه المشير من أصوات بأنه شهادة حب من الشعب لقائده الجديد ويحمله مزيداً من المسئوليات .

واكدوا تعهدهم بالعمل معه لتحقيق أهداف الثورة ومع الشعب حتي تعود مصر لريادتها عربيا ودوليا، كما ووجهوا التحية للجيش والشرطة والقضاء علي دورهم فى تحقيق انتخابات نزيهة في مرحلة تاريخية دقيقة من عمر الوطن ووقف المشاركون دقيقة حداد علي أرواح شهداء الجيس والشرطة والشعب .

وتوجهوا بالتحية للمرشح المنافس حمدين صباحى وحملته، مؤكدين أن مصر لكل المصريين .