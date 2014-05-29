أخبار عاجلة

انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حملة السيسى بالإسماعيلية: أصوات المشير شهادة حب من الشعب المصرى لقائده

Google+ Print

 

حملة السيسى بالإسماعيلية

مؤتمر صحفى لحملة السيسى بالإسماعيلية

أكدت الحملة الرسمية للمشير بالإسماعبلية على تقديرها وشكرها للشعب المصري الذي خرج بالملايين، ليؤكد اختياره وإرادته لاستكمال خارطة الطريق التي رسمها وحماها الجيش وقائده السيسي في 30يونيو .

وأوضح أعضاء الحملة أن المصريين هبوا للتعبير عن ثورتهم وتأكيدها أمام العالم واختاروا من ضحي بعمره وحياته من أجل الشعب وهو المشير السيسي .

وقال أعضاء وقيادات الحملة خلال مؤتمر صحفي لهم بنادي المعلمين ان تبرعاتهم الذاتية وحب الناس وعشقهم للمشير وتدراكهم لوطنيته ودوره التاريخي في حماية الوطن من التقسيم كان المحرك الكبير لملايين المصريين في الانتخابات الرئاسية التي وصفوها بأنها الانزه في تاريخ  بشهادة المتابعين والمراقبين في الداخل والخارج، ووصفت ما حصل عليه المشير من أصوات بأنه شهادة حب من الشعب لقائده الجديد ويحمله مزيداً من المسئوليات .

واكدوا تعهدهم بالعمل معه لتحقيق أهداف الثورة ومع الشعب حتي تعود مصر لريادتها عربيا ودوليا، كما ووجهوا التحية للجيش والشرطة والقضاء علي دورهم فى تحقيق انتخابات نزيهة في مرحلة تاريخية دقيقة من عمر الوطن ووقف المشاركون دقيقة حداد علي أرواح شهداء الجيس والشرطة والشعب .

وتوجهوا بالتحية للمرشح المنافس حمدين صباحى وحملته، مؤكدين أن مصر لكل المصريين .

 

unnamed (11)

مؤتمر صحفى لحملة السيسى بالإسماعيلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب