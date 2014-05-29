كيف تتصرّفين عند لقائك بفنّانك المفضّل؟

يعتبر الفنان شخصيّة عامّة، لذا يسعى دائماً لارضاء جمهوره الذي يعتبر الجزء الأهم من نجاحه واستمراريته، كما تزيد وسائل التواصل الاجتماعي من احتكاكه بمعجبيه، ولكن الى أي مدى يحقّ لهم التطفل على حياته؟

خبيرة "الاتيكيت" نادين ضاهر تجيبك عن هذا السؤال:

- يجب أن تراعي حياة الفنان الشخصيّة، وبالتالي لا يجب أن تخرقي قواعد الاحترام والصدق والشعور بالآخر عند التعامل معه.

- يمكنك التقاط الصور والتحدث معه، إذا كان في حفلة أو لقاء عام.

- تجنّبي أن تتطفّلي عليه، إذا التقيت به في مكان عام أي في المطعم أو الشارع أو "السوبرماركت"، ولا يمكنك التقاط الصور معه إلا بموافقته، لذا امتنعي عن خرق جلسته وانتظري لينهي طعامه.وبالمقابل، يحقّ للفنّان أن يخصّص الوقت عند خروجه من المطعم ليلتقط الصور مع معجبيه، وذلك لمدة لا تتجاوز الـ10 دقائق.

- ابتعدي عن الالحاح والاصرار عليه، في حال امتنع عن أخذ الصور.

- تجنّبي نشر أي صورة غير لائقة له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

- احرصي على عدم نشر أي تعليق مستفزّ خارج عن قواعد "الاتيكيت" على صفحته الشخصيّة، مع الامتناع عن استخدام الشتائم والألفاظ النابية. وفي المقابل يجب على الفنّان أن يصرح باحترامه لجميع الآراء حتى النقد الموجّه له، كما عليه أن يطلب من معجبيه التحلّي بالرقي عند الدفاع عنه.وبصورة عامّة، ان جمهور الفنّان الراقي راق.

- احرصي على مناداته باسمه الفنّي المعروف أو لقبه، مثلاً السوبر ستار راغب علامة والليدي مادونا والسيدة ماجدة الرومي.

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