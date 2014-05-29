أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحف الهولندية تبرز فوز السيسى بالرئاسة بصدر صفحاتها

Google+ Print
الصحف الهولندية تبرز فوز السيسى بالرئاسة بصدر صفحاتها الصحف الهولندية تبرز فوز السيسى بالرئاسة بصدر صفحاتها

أبرزت الكثير من الصحف والمواقع الهولندية الشهيرة، على رأسها التليجراف وصحيفة مترو و"ترو"، والعديد من المواقع ، فوز المشير عبد الفتاح السيسى الساحق برئاسة الجمهورية بصدر صفحاتها، مؤكدين أنه جاء بسهولة.

وقالت الصحف، إن قائد الجيش المصرى السابق عبد الفتاح السيسى حقق نصرا كبيرا فى الانتخابات الرئاسية فى قيادة البلاد وكان انتصاره مفروغا منه.

موضوعات متعلقة..

السيسى يكتسح فى قريتى "المرشد" و"القرضاوى" بالمحلة الكبرى.. ويحصل على مليون و732ألفا و516 صوتا بنسبة 97,95% مقابل 36350 صوتا لصباحى فى محافظة الغربية

"السيسى" يؤدى القسم أمام عمومية المحكمة الدستورية العليا برئاسة " أنور العاصى".. ومصدر يرجح: حلف اليمن فى 7 يونيو بحضور زعماء بعض الدول العربية وعدلى منصور.. ورئاسة الجمهورية تتسلم المحكمة لتأمينها

مصير حملة المشير بعد الفوز الساحق فى انتخابات الرئاسة.. الاستعانة بمحمود كارم "دوليا".. محمود فراج وتامر وجيه لملفات السياسة الداخلية.. ورئيس الديوان شخصية عسكرية.. و"المغازى": الملف لم يطرح بعد

بالصور والأرقام.. "اليوم السابع" ينشر المؤشرات النهائية لانتخابات الرئاسة.. السيسى يكتسح بـ23 مليون صوت مقابل 734 ألفاً لصباحى.. ومليون صوت باطل.. والمشير يستحوذ على كل المحافظات

بالصور.. غرائب وعجائب الأصوات الباطلة.. مريضة بالسرطان ترفق كشفها الطبى بورقة التصويت داخل الصندوق وتقول: "عايزة أقابل مسئول".. وآخر يطلب الزواج من أميرة.. وثالث يعتذر للمرشحين

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png
لقاء السيسى

ننشر نتائج انتخابات الرئاسة بالداخل والخارج.. و"السيسى" رئيسا بـ92%

اتوبيس دعم السيسى المكشوف

بالفيديو.. مسيرة بالأتوبيسات المكشوفة تجوب جامعة الدول احتفالا بالسيسى

عبد الفتاح السيسى

حملة السيسى: المشير حصل على 23 مليونا و381 ألف صوت.. وصباحى 735 ألفا

ضاحى خلفان - قائد شرطه دبى

ضاحى خلفان لـ"قناة الجزيرة": "فوز سيسينا البطل أفقدكم الأمل"

نتيجه فرز القاهره

بالصور والأرقام.. "اليوم السابع" ينشر المؤشرات النهائية لانتخابات الرئاسة.. السيسى يكتسح بـ23 مليون صوت مقابل 734 ألفاً لصباحى.. ومليون صوت باطل.. والمشير يستحوذ على كل المحافظات

ميرفت امين فى عزاء فايزه كمال

بالصور.. "بنطلون" لقاء الخميسى.. "حوار" ميار ودنيا.. "محاولات" لطفى وبدير.. "سبحتى" ميرفت ودلال.. مشاهد تلفت الانتباه داخل عزاء الفنانة الراحلة فايزة كمال

بطاقه باطله

بالصور.. "ريال مدريد" يسيطر على البطاقات الباطلة فى انتخابات الرئاسة

اشرف السعد

بعد اكتساح السيسى.. أشرف السعد لأردوغان: رحمات ربى رحمات من كابوسات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا