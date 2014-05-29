الصحف الهولندية تبرز فوز السيسى بالرئاسة بصدر صفحاتها

أبرزت الكثير من الصحف والمواقع الهولندية الشهيرة، على رأسها التليجراف وصحيفة مترو و"ترو"، والعديد من المواقع الإخبارية، فوز المشير عبد الفتاح السيسى الساحق برئاسة الجمهورية بصدر صفحاتها، مؤكدين أنه جاء بسهولة.

وقالت الصحف، إن قائد الجيش المصرى السابق عبد الفتاح السيسى حقق نصرا كبيرا فى الانتخابات الرئاسية فى قيادة البلاد وكان انتصاره مفروغا منه.

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