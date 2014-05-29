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“ابن خلدون”: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تتراوح بين 48% إلى 53%

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“ابن خلدون”: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تتراوح بين 48% إلى 53% “ابن خلدون”: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تتراوح بين 48% إلى 53%

واضافت زيادة، فى مؤتمر صحفى، عقد الخميس، بمقر المركز بالمقطم:”قمنا بتقييم أداء المنظمات الدولية التى شاركت في مراقبة الانتخابات الرئاسية ووجدنا أن أفضل الجهات الدولية كانت البرلمان العربي، بينما كانت مؤسسةكارتر أسوأ المنظمات التى شاركت”، مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة أن ترتقي بالمستوى المطلوب، في متابعة العمليات الانتخابية في ، وخاصة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واشارت زيادة إلى  أن عدم وجود مشاهد التكدس أمام اللجان سببها أن عدد اللجان كبير جداً، بالإضافة إلي حرص القضاة علي تسهيل عملية الانتخاب،مؤكده  أنه غاب عن المشهد الانتخابي الطوابير الدوارة وتسويد البطاقات، وهو ما يوضح نزاهة العملية الانتخابية، لافتة إلى أن المرأة المصرية كانت البطل خلال أيام الاقتراع.

واكدت زيادة على ضرورة منح عدلي منصور رئيس الجمهورية وسام استحقاق من الدرجة الأولى تقديرا لدوره الكبير في الفترة الانتقالية.

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