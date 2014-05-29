بالصور: صحافي يضرب براد بيت على وجهه

يبدو أنّ مجنون السجادة الحمراء Vitalii Sediuk قد بدأ يميل إلى العنف بدل الاكتفاء بلفت الأنظار.

فقد قفز الصحافي الأوكرانيّ فوق السياج ليصل إلى السجادة الحمراء، كي يتمكّن من لكْم ضحيّته الجديدة، النجم Brad Pitt، على وجهه، بينما كان الأخير يوقِّع للمعجبين في العرض الأوّل لفيلم "Maleficent"، الذي تقوم ببطولته خطيبته النجمة العالمية Angelina Jolie.

وبرغم أنّ Brad لم تكن إصابتة خطيرة، إلا أنّ التعامل مع الصحافيّ كان حازماً، حيث تمّت السيطرة عليه، قبل اعتقاله بتهمة الاعتداء.

وقد هجم على Vitalii 7 من رجال أمن المختصّين، وطرحوه أرضاً، فيما المرجّح أن يدفع المعتدي حوالى 20 ألف دولار كفالة للشرطة لإطلاق سراحه.

Brad الذي تلقّى اللكمة بعيداً عن خطيبته، لم يكن الضحية الأولى لـVitalii، إذ لم تمضِ أيّام بعدُ على قفزه أسفل فستان النجمة العالمية America Ferrera، أثناء وقوفها على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي لالتقاط الصور.

يُذكر أنّ Vitalii Sediuk قد سبق له أيضاً أن تهجّم على الممثل Will Smith وحاول تقبيله، عام 2012، بالرغم من أنّه تلقّى صفعة قويّة من النجم.

كما يُسجّل عليه أنّه اقتحم حفل توزيع جوائز "غرامي"، خلال تلقّي Adele جائزتها، من دون أن يكون من بين المدعوّين، إضافة إلى تهجّمه على Bradley Cooper واحتضانه من الأسفل، ثمّ تهجّمه على Jennifer Lopez، حيث أمضى من بعدها ليلته في السجن، فيما ضمّ الممثل Leonardo DiCaprio في مهرجان Santa Barbara في شهر شباط/ فبراير من هذا العام.

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