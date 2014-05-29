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إيفان رايتشل وود تنفصل عن جيمي بيل

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الخميس 29-05-2014 15:50

لا يُمكننا إلا أن نقول إنّ عام 2014 عام الانفصالات الأشهر في أوساط النجوم، برغم بعض الارتباطات القليلة بينهم.

فبعد حوالى العامين من الزواج، انفصلت النجمة الأمريكية، Evan Rachel Wood، عن زوجها الممثل، Jamie Bell.

وقرر الثنائي المحافظة على الاحترام والصداقة القوية بعد الانفصال، من أجل طفلهما البالغ من العمر 9 أشهر، لينضما بذلك إلى النجوم الذين حافظوا على صداقتهم بعد الانفصال.

يُذكر أنّ علاقة Evan Rachel Wood و Jamie Bell كانت بدأت عام 2005، قبل أن يتخللها انفصال في أواخر عام 2010، فارتباط جديد في عام 2012.

 

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