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يسرا لـ"سيدتي نت": قررنا كشف تفاصيل سرايا عابدين

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يسرا لـ"سيدتي نت": قررنا كشف تفاصيل سرايا عابدين يسرا لـ"سيدتي نت": قررنا كشف تفاصيل سرايا عابدين

الخميس 29-05-2014 16:00

بعد حالة من الصمت والسريّة الشديدة التي سادت مسلسل "سرايا عابدين"، تمّ الاتفاق بشكل نهائي على الإفراج بصورة كاملة عن التفاصيل، التي ظلّ المخرج عمرو عرفة حريصاً على عدم الكشف عنها طوال الفترة الماضية.
يسرا أكّدت في تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت" أنّ اتفاقاً تمّ على عقد مؤتمر صحافيّ في 6 يونيو المقبل، في قصر المنسترلي، للإعلان عن تفاصيل المسلسل، الذي يتمحور حول فترة دقيقة جداً من حكم ومبهرة جداً للعالم.
وقالت يسرا: "أدعو الجميع لمشاهدة هذا العمل الذي سيكشف الكثير من الحقائق الغائبة عن فترة حكم الخديوي إسماعيل".
وعن رأيها في الممثل قصي خولي، أشارت يسرا إلى أنّه ممثل يملك إمكانات تمثيليّة كبيرة، وسيكون اكتشافاً في دوره التاريخي، وأرى أنّ أداءه قويّ.

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