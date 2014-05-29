ما الوعد الذي أطلقه المغاربة لكاظم الساهر؟

أطلق آلاف من المغاربة وعداً للفنان العراقي كاظم الساهر بحضور حفله على منصة "موازين"؛ وذلك عبر صفحته الرسمية في موقع "فيس بوك". ومن المرتقب أن يقدّم كاظم الساهر حفلته في الثالث من يونيو/حزيران، عند الساعة 21.45 بتوقيت غرينيتش، حيث من المتوقّع أن يكون الحفل هو الأضخم الذي يشهده مهرجان "موازين"، بالنظر إلى ما يتمتّع به "القيصر" من شعبيّة واسعة في المغرب. وسيكون الجمهور المغربيّ على موعد آخر في 20 يونيو/حزيران مع كاظم، في مدينة فاس العريقة، حيث سبق للقيصر أن أحيا العديد من الحفلات فيها.