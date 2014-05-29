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القضاء يحكم بأن تُقيم ابنة بول واكر مع والدتها

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الخميس 29-05-2014 16:33

برغم أنّ الممثل الراحل Paul Walker قد طلب في وصيته أن تكون والدته وصيّة قانونيّة على ابنته، إلا أنّ المحكمة أصدرت حكماً يقضي بأن تعيش مع والدتها.

فقد أمرت المحكمة أن تعيش Meadow، ابنة النجم الراحل Paul ، مع والدتها Rebecca Soteros، باعتبارها وصيّة عليها، إنّما بوجود مربّية معهما.

وكانت والدة النجم الراحل، Cheryl Walker، قد تقدّمت من المحكمة بطلب الوصاية على حفيدتها، عازية السبب إلى أن والدتها تُفرط في شرب الكحول. لكنّ الجدّة تراجعت عن طلبها، نزولاً عند رغبة حفيدتها، التي أقنعت والدتها بأن تتلقّى العلاج لتتخلّص من مشكلة الكحول.

Meadow، البالغة من العمر 15 عاماً، والوريثة الوحيدة لثروة والدها المقدّرة بـ16 مليون دولار، تُمضي وقتاً كثيراً مع والدتها Rebecca، كي تدعمها في محاولة التخلص من الإدمان على الكحول.

يُذكر أنّ Paul Walker، الذي كان يبلغ 40 عاماً، توفي وصديقه في حادثة سير، إثر اصطدام سيارتهما واشتعالها في كاليفورنيا، أواخر العام الماضي.

 

 

 

 

 

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