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السيطرة على حريق محدود بإدارة شبين الكوم التعليمية دون إصابات

  • مصر
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تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق محدود نشب بالطابق الثاني لمبنى الإدارة التعليمية بشبين الكوم من غرفة الكهرباء نتيجة ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد أبو العزم، رئيس مباحث شبين الكوم، بنشوب حريق في لوحة الكهرباء واشتعال النيران بغرفة الكهرباء بالطابق الثانى بالإدارة التعليمة بشارع جمال عبد الناصر بشبين الكوم وتم إخماد الحريق قبل أن يأتي على محتويات الغرفة.

وبسؤال علي رجب، 30 سنة، حارس أمن المبنى رجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي وتم انتداب المعمل الجنائى للمعاية وبيان سبب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3140 إدارى شبين الكوم وتولت النيابة التحقيقات.

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