البرازيل تحذر مشجعي المونديال من شراء الحيوانات البرية أو أكلها

حذرت السلطات البرازيلية المشجعين الذين سيتابعون منتخبات بلادهم في مونديال البرازيل 2014، من أن شراء الببغاوات أو الإيجوانا أو أي حيوانات برية أخرى يعتبر غير قانوني.

وأصدرت سلطات ولاية ريو جراندي دو نورتي، التي تستضيف عاصمتها ناتال بعض مباريات كأس العالم، لائحة بالأمور التي يمنع على المشجعين القيام بها، ومن بينها أيضًا شراء القردة، العصافير، الفراشات، العناكب والعقارب.

وقال إيرتون دي جراندي، المتحدث باسم المعهد البرازيلي للبيئة والموارد: «ستستقطب كأس العالم آلاف السياح، من البرازيليين والأجانب، إلى ريو جراندي دو نورتي، وبهدف تجنب الحوادث المحرجة أو حتى العقوبات الجنائية لقد حضرنا لائحة من 10 قواعد على الجميع التقيد بها».

وتحذر هذه اللائحة المشجعين من شراء المجوهرات أو الحرف المصنوعة من الحيوانات البرية والتي تتضمن في صناعتها الريش، الأسنان، الجلد أو أجنحة الفراشات.

وعلى الشخص الذي يشتري حيوانًا بريًا طيبًا أو ميتًا، أن يدفع غرامة مالية تبلغ 5000 ريـال «1700 يورو» مقابل كل حيوان، كما يواجه احتمال السجن لفترة قد تصل إلى عام.

تستضيف ناتال 4 مباريات خلال النهائيات، جميعها في دور المجموعات، الأولى بين المكسيك والكاميرون في المجموعة الأولى، والثانية بين غانا والولايات المتحدة «السابعة»، والثالثة بين اليابان واليونان «الثالثة»، والرابعة وهي الأبرز على الإطلاق بين إيطاليا وأوروجواي «الرابعة».