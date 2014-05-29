بالفيديو - مصر Vs أمريكا اللاتينية .. ضرب تشيلي ويأس برازيلي

واجهت مصر ستة منتخبات لاتينية على مدار تاريخها الكروي بالنسبة للفريق الأول في 14 لقاء بين مباريات رسمية وودية، تختتمها بمواجهة تشيلي فجر السبت.

وتحل مصر ضيفا على تشيلي في مواجهة ودية ضمن استعدادات الأخير لخوض نهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014، بينما يعد اللقاء هو الأول للفراعنة تحت القيادة الجديدة بوجود شوقي غريب.

خسرت مصر في 10 مباريات، وفازت 2 وتعادلت في مثليهما.

ويعد تشيلي هو المنتخب اللاتيني الوحيد الذي نجحت مصر في الفوز عليه، بينما لم ينجح الفراعنة في إسقاط أي فريق أخر سواء وديا أو رسميا.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ منتخب مصر الأول (بدون الأوليمبي) في المواجهات مع المنتخبات اللاتينية:

1) تشيلي

لعبت مصر أمام تشيلي ثلاث مواجهات ودية سابقة فاز الفراعنة في أثنين وخسر واحدة.

- أول مواجهة جمعت المنتخبين كانت عام 1963 وفازت مصر بسداسية نظيفة عن طريق شاهين وحلمي سليمان بواقع هدفين لكلا منهما، وبدوي عبد الفتاح وعبده نصحي هدفا.

- اللقاء الثاني كان بعد 26 عاما في يونيو 1989 وفازت مصر أيضا بهدفين دون رد سجلهما جمال عبد الحميد وهشام عبد الرسول، وتحت قيادة الراحل محمود الجوهري.

- أخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت في فبراير 2013 وذلك بقيادة بوب برادلي وخسرت مصر 2-1، سجل للفراعنة محمد صلاح، بينما أحرز للمنتخب اللاتيني إدواردو فارجاس الأول، وأحرز كارلوس كارمونا الثاني.

2) البرازيل

تعد البرازيل هي أكثر المنتخبات اللاتينية التي واجهت مصر، ست مباريات خسرها الفراعنة جميعا.

- أول مواجهة كانت في أبريل 1960 وخسرت مصر 5-0 وديا بأهداف بيبي وكوارينتينيا بواقع هدفين لكليهما وجارينشا هدفا.

- في 1 مايو 1960 خسرت مصر بثلاثية مقابل هدف وديا، سجل نبيل نصير للفراعنة، وبيليه "هاتريك".

- وبعد أقل من أسبوع في السادس من مايو وديا، تخسر مصر بثلاثية نظيفة سجلها كوارنتينيا هدفين وجارينشا هدفا.

- مايو 1963 يفوز راقصو السامبا بهدف كوارنتينيا.

- جاءت بعد ذلك في 2009 المواجهة التاريخية في كأس القارات والرسمية الوحيدة والتي خسرت مصر 4-3 بعد مباراة ملحمية كبيرة بقيادة حسن شحاتة، سجل للفراعنة محمد زيدان هدفين وأبو تريكة هدفا، وللسليساو لويز فابيانو وجوان وكاكا هدفين.

- أخر صدام جاء في نوفمبر 2011 بفوز البرازيل 2-0 وديا بهدفي جوناس تحت قيادة بوب برادلي.

3) الأرجنتين

لعبت مصر مواجهة مع الأرجنتين وخسرت بهدفين دون رد في مارس 2008، تحت قيادة حسن شحاتة، سجلهما سيرجيو أجويرو وروبرتو أيالا.

4) كولومبيا

لعبت مصر أمام كولومبيا مواجهة وحيدة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل للفراعنة حسام حسن.

5) أوروجواي

خاضت مصر مواجهة ودية مع أوروجواي في أغسطس 2006 وخسرت مصر 2-0.

6) بوليفيا

لعبت مصر مع بوليفيا مواجهة واحدة وكانت رسمية في كأس العالم للقارات 1999، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

سجل للفراعنة عبد الستار صبري وياسر رضوان.