رسميا بالمواعيد - الدورة الرباعية وكأس مصر خلال المونديال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز ومباريات كأس مصر، والتي تقام تزامنا مع المونديال.

وحدد اتحاد الكرة أيام 27 يونيو والثاني والسادس من يوليو لإقامة مباريات الدورة الرباعية من دور واحد، وليس ذهاب وعودة كما أشيع من قبل.

كما تقام مباريات كأس مصر على النحو التالي: 21 و22 يونيو - دور الـ16، العاشر و11 يوليو - دور الثمانية، 14 و15 يوليو - قبل النهائي، 19 يوليو النهائي.

وبات من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد يوم 14 أغسطس المقبل.

يُذكر أن كأس العالم 2014 والمقام في البرازيل، سينطلق في 12 يونيو على أن تقام المباراة النهائية في 13 يوليو.