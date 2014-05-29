كأس مصر - طريق الأهلي والزمالك حتى ' دربي النهائي '

أبعدت قرعة كأس مصر - الموجهة - الأهلي والزمالك عن طريق كل منهما حتى النهائي المقرر إقامته يوم 19 يوليو المقبل.

الأهلي يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة المنيا في دور الـ16، ولن يخرج منافسيه حتى دور نصف النهائي عن القناة والرجاء وسموحة والإنتاج الحربي واتحاد الشرطة وطلائع الجيش.

أمام حامل اللقب فيستهل مشواره في البطولة بمواجهة غزل المحلة في دور الـ16، ولن يخرج منافسيه حتى نصف النهائي عن الإسماعيلي والداخلية والمقاولون ووادي دجلة وحرس الحدود وإنبي.

وبات السبيل الوحيد لمشاهدة دربي في بطولة كأس مصر، هو وصول قطبي الكرة المصرية إلى النهائي.

يُذكر أن مباريات دور الـ16 ستقام يومي 21 و22 يونيو المقبل، تزامنا مع نهائيات كأس العالم 2014.