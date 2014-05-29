بالصور - كيف أبطل جماهير الكرة أصواتهم في #انتخابات_مصر؟

أسفرت الانتخابات الرئاسية المصرية عن أكثر من مليون و80 ألف صوت باطل، كان من بينهم مشجعين لكرة القدم سواء محليا أو عالميا.

وتنافس على مقاعد الرئاسة حمدين صباحي، وعبد الفتاح السيسي، بينما رغب الرافضون لحكم الثنائي أن يختاروا من يمثلهم كرويا.

فقد وقعت اختيارات لسرخيو راموس نجم دفاع ريال مدريد، فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، ومحمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل.. بجانب نادي الزمالك.

ويستعرض FilGoal.com أبرز الأصوات الباطلة في انتخابات الرئاسة التي انتهت يوم الأربعاء:

- "بحبك يا زمالك"

لم يجد مشجع الزمالك سوى تمجيد ناديه على ورقة الترشح، واختار كتابة "بحبك يا زمالك" دون شخص بعينه.

"يحيا برشلونة"

عشاق العملاق الكتالوني كانوا حاضرين في انتخابات الرئاسة المصرية، ولكن بشكل جديد .. كتب أحدهم احتياجات فريقه في الصيف المقبل.. بالطبع خط دفاع بعد الموسم السلبي الماضي.

"فلورنتينو بيريز"

جاذب النجوم الأول في العالم، فلورنتينو بيريز رئيسا ناجحا لريال مدريد، أخر صفقاته جاريث بيل الذي ساهم في تتويج الملكي بدوري الأبطال بـ"لا ديسيما" أو اللقب العاشر، ولكن هل ينجح إذا كان رئيسا للمصريين؟

"محمد محمد أبو تريكة"

طالما نادى عشاق الأهلي بصورة مازحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون محمد أبو تريكة رئيسا لمصر، لما يتمتع به الماجيكو من عشق جماهيري.. الأمر ترجمه مشجع أحمر على ورقة الترشح.

"رونالدو"

لم يحدد الناخب أي رونالدو يريده أن يصبح رئيسا، هل هو الدون كريستيانو بطل دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.. أم الظاهرة البرازيلية.. ولكن هل الثنائي يستحق الفرصة؟

"راموس رئيسا لمصر"

الناخب الأشهر حتى الآن، صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة اهتمت بورقته وتحدثت عن الانتخابات الرئاسية بعنوان "سيرخيو راموس رئيسا لمصر".

المثير هو الوقت الذي اتخذه الناخب ليرسم شعارا لمرشحه لرئاسة مصر ثم كتابة أسمه وعمل هاشتاج "المنقذ".