صراع الانتقالات (2) - 20 موهبة شابة تشعل انتقالات أوروبا

نشرت جريدة ديلي ميل تقريراً عن أبرز 20 موهبة شابة تسعى الأندية الأوروبية عموماً والانجليزية بصفة خاصة لضمهم في الفترة المقبلة.

وتضمن التقرير أسماء مثل لاعب ميلان الإيطالي المصري الأصل ستيفان الشعرواي، ونجم يوفنتوس الفرنسي بول بوجبا، وحارس مرمى أتليتيكو مدريد المعار من تشيلسي البلجيكي تيبو كورتوا، بالإضافة للاعب عربي هو العراقي علي عدنان.

وفيما يلي يستعرض FilGoal.com الجزء الثاني من هذه الأسماء العشرين وأبرز الأندية المهتمة بخدماتها.

طالع الجزء الأول

10. خيسي رودريجيز (إسبانيا - ريال مدريد)

بتصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي دخل خيسي قلوب جماهير الفريق الملكي مباشرة قبل أن يتعرض لإصابة قاسية بقطع في الرباط الصليبي. وربما يلجأ كارلو أنشيلوتي لإعارة اللاعب ذو الـ21 عاماً لفريق آخر عقب تعافيه من الإصابة وسط أنباء عن رغبة نابولي في ضمه.

9. ماركو فيراتي (إيطاليا – باريس سان جيرمان)

حجز فيراتي لنفسه مكاناً أساسياً في صفوف بطل الدوري الفرنسي في الموسمين الأخيرين، مقدماً مستوى مميز في وسط الملعب ليفرض على شيزاري برانديللي ضمه لقائمة المنتخب الأزوري في المونديال. ويرغب يوفنتوس في إعادة فيراتي (21 عاماً) إلى الدوري الإيطالي وسط إهتمام أرسنال وتشيلسي أيضاً بخدماته.

8. جوليان دراكسلر (ألمانيا – شالكه)

في سن العشرين فرض دراكسلر نفسه كأحد أبرز المواهب في الكرة الألمانية، لتبدأ كبار الأندية في مطاردته سعياً وراء ضمه لصفوفها. وبالرغم من إعلان شالكه أن دراكسلر ليس للبيع على الأقل في الموسم المقبل إلا أن أندية أرسنال ومانشستر سيتي وجاره يونايتد وليفربول وتشيلسي بالإضافة لبايرن ميونيخ تسعى لضم اللاعب الذي يقدر سعره بمبلغ 40 مليون يورو.

7. فلوريان توفين (فرنسا – مارسيليا)

فرض الجناح ذو الـ21 عاماً نفسه نجماً لمارسيليا بعد انضمامه في الموسم الماضي قادماً من ليل. ومع تشبيه موهبته بنجم المنتخب الفرنسي فرانك ريبيري تسعى أندية أرسنال ونيوكاسل وتشيلسي وراء توفين الذي يرغب باريس سان جيرمان أيضاً في ضمه رغم تأكيد مارسيليا على أنه لن يغادر نادي الجنوب الفرنسي في هذا التوقيت.

6. ريكاردو رودريجيز (سويسرا – فولفسبورج)

بالرغم من لعبه في مركز الظهير الأيسر إلا أن السويسري سجل 8 أهداف وصنع 10 أخرى مع فولفسبورج في موسم البوندسليجا الماضي. وتتابع فرق ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي بالإضافة لبروسيا دورتموند اللاعب ذو الـ21 عاماً عن قرب في المونديال المقبل.

5. لوكاس مورا (البرازيل – باريس سان جيرمان)

18 تمريرة حاسمة صنعها البرازيلي مورا مع بطل الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، لكنها لم تكن كافية ليلحق بتشكيلة السيليساو البرازيلي في كأس العالم. ويبدو مورا (21 عاماً) قريباً من البقاء مع باريس سان جيرمان، إلا لو قرر نادي العاصمة الفرنسية إدخاله في صفقة مع تشيلسي لضم إيدين هازار، أو مع يوفنتوس مقابل بول بوجبا.

4. رافاييل فاران (فرنسا – ريال مدريد)

"أفضل مدافع شاب في العالم" بالنسبة لجوزيه مورينيو، و"اللاعب المفضل" بالنسبة لزين الدين زيدان لم يشارك كثيراً في الموسم الماضي بسبب الإصابات، لكنه عاد في الوقت المناسب ليلحق بتشكيلة فرنسا في المونديال. ورغم رغبة تشيلسي ومورينيو في ضمه بالإضافة لمساعي من فريقي مانشستر سيتي ويونايتد إلا أن ريال مدريد لا يبدو مستعداً للتفريط في موهبته ذات الـ21 عاماً.

3. ماريو جوتسه (ألمانيا – بايرن ميونيخ)

في أول مواسمه مع الفريق البافاري وبالرغم من عدم مشاركته كأساسي سجل جوتسه 15 هدفاً وصنع 13 أخرى ليؤكد ذو الـ21 عاماً قيمته الكبيرة. ورغم إبداء جوتسه لبعض الاحباط بسبب عدم مشاركته بصفة دائمة إلا أن بيب جوارديولا لا يبدو مستعداً للتفريط في موهبته بسهولة.

2. تيبو كورتوا (بلجيكا – أتليتيكو مدريد / تشيلسي)

في سن الـ22 يعد كورتوا أحد أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الحالي بعد أن قاد أتليتيكو مدريد للقب الليجا وبلوغ نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي. وفي الوقت الذي يبدو فيه كورتوا في طريق العودة لناديه الأصلي تشيلسي قد يبقى الحارس موسماً آخر في أتليتيكو قبل أن يعود ليحرس مرمى البلوز لمستقبل يبدو طويلاً.

1. بول بوجبا (فرنسا – يوفنتوس)

قدم بوجبا مستوى رائع معتاد ليقود يوفنتوس للقب ثالث على التوالي في الدوري الإيطالي، ويبدو مستعداً للعب دور كبير مع منتخب فرنسا في المونديال. وفي سن الـ21 فرض بوجبا نفسه كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، ويسعى أثرياء العالم مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد وباريس سان جيرمان لضمه بمقابل قد يبلغ رقماً قياسياً جديداً.