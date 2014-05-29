احصلي على مكياج نانسي عجرم في World Music Awards

تميّزت الفنانة نانسي عجرم بإطلالتها البارزة في احتفال World Music Awards لهذا العام. تُعتبر نانسي واحدة من أكثر النساء العربيات جمالاً وأناقة. فهي تدرك تماماً سرّ أنوثتها وجاذبيتها، وتستخدم المكياج بطريقة تُظهر جمالها الخاص.

منذ بداياتها، لجأت نانسي إلى عدة طرق لاستخدام المكياج وتنويع الألوان، وكانت مثالاً في الاتجاهات الجديدة للعديد من النساء. لكنها في إطلالتها الأخيرة، التزمت نانسي بالطبيعية، واكتفت بمكياج بسيط من الأي لاينر الأسود حول عينيها، مع القليل من البلاش وأحمر الشفاه الوردي؛ وهذا ما كان كافياً لإظهار جمالها.

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يُعتبر المكياج الطبيعي، من أبرز صيحات موضة هذا العام وأكثرها تطبيقاً من قبل النجمات. لذلك، سيعرّفك موقع "سيدتي نت" إلى طريقة تطبيق المكياج الطبيعي للحصول على إطلالة على غرار نانسي عجرم:

1. رطّبي وجهك بالمستحضرات التي تريح البشرة وتُساعد المكياج في إبراز جمالك.

2. استخدمي كريم الأساس المطابق للون بشرتك، لتغطية حبّ الشباب والبثور. وتأكّدي من وضعه بطريقة صحيحة على كامل الوجه.

3. ضعي القليل من البودرة في المناطق التي تبدو فيها البشرة لامعة، لتحقيق التناسق في كلّ الوجه.

4. انتقلي إلى العين، واستخدمي ظلال العيون الأسود على الجفن العلويّ، ثم امزجي الألوان الأفتح تدريجياً لتخفيف من حدّة اللون الأسود على أطراف العين.

5. يمكنك استخدام القليل من ظلال العيون الزهري الفاتح على أعلى الجفن العلوي، من أجل نظرة مشرقة.

5. ارسمي عينيك بالأي لاينر الأسود بطريقة رفيعة وناعمة، ثمّ ضعي القليل من الكحل الأسود داخل الجفن السفلي.

6. استخدمي الماسكرا السوداء، وطبّقيها بطريقة تجعل رموشك كثيفة طوال اليوم.

7. نسّقي لون بودرة الخدود مع أحمر الشفاه الزهري الفاتح لتحقيق الإطلالة الطبيعية، واحرصي على تطبيق بودرة الخدود بطريقة ناعمة لرفع الوجنتين.

لا يخفى أنّ العديد من النساء يلتزمن ابتكارات نانسي عجرم الجماليّة، باعتبارها أيقونة في عالم الموضة، وتحديداً بعد هذه الإطلالة الأخيرة التي تناسب كلّ امرأة. فلا تتردّدي في تجربتها!

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