نصائح خبير عالمي لاختيار لون شعرك

مع بداية موسم جديد قد تشعر كل سيدة بأنه قد حان الوقت لتغيير إطلالة شعرها، فلون شعر جديد يعني مظهراً متألقاً من جهة، وإطلالة أصغر سناً من جهة أخرى، فضلاً عن تحسين الحالة المزاجية.

وحتى تحققي هذه المعادلة ينصحك خبير الشعر العالمي Trevor Sorbie بضرورة التأني في اختيار اللون المناسب، فدرجة اللون هي العامل الأكبر في إضفاء التألق على شعرك والسن الأصغر على مظهرك كذلك.

كما ذكر Trevor Sorbie أن من أكثر المواقف التي واجهها غرابة في عمله رؤيته لإحدى السيدات التي قررت أن تغير لون شعرها كصديقتها، ولكنها فوجئت بعد تغييره بأنه لا يتناسب مع لون عينيها ولا بشرتها فجاءت إليه وقد أصابها الإحباط.

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لذلك فإن Trevor Sorbie يوجه لكل سيدة 5 نصائح أساسية لاختيار أفضل لون للشعر:

1. إذا أعجبك لون شعر صديقتك عليك أولاً بالتعرف على درجة ونوعية اللون الذي قامت باستخدامه حتى تقومي بتجربة نفس اللون على إحدى خصلات شعرك، فهذه التجربة ضرورية حتى تقرري ما إذا كان اللون سيناسب بشرتك وشعرك أم لا.

2. إذا كنت تريدين التوجه إلى أحد مراكز التجميل ليقوم بتغيير اللون لك، فعليك حينها أن تحملي لخبير الشعر درجة اللون حتى يقوم بتجربتها على إحدى خصلات شعرك.

3. كما يمكنك أن تستشيري خبير الشعر حتى يقدم لك النصيحة بخصوص الألوان المناسبة لك، ويمكنك أن تطلبي منه تجربة أكثر من لون على خصلات شعرك حتى تقرري ما هو اللون الأقرب إليك.

4. عليك بالتأكد من أن اللون الذي قمت باختياره لا يناسب بشرتك فحسب، بل عليك أن تضعي أيضاً كثافة شعرك في الاعتبار، فإذا كان شعرك خفيفاً عليك باختيار الألوان الداكنة لتعطيه مزيداً من الكثافة، أما إذا كان شعرك كثيفاً فمن الأفضل أن تختاري الألوان الفاتحة حتى تبرزه بشكل أفضل.

5. وأخيراً عليك بوضع سنك في الاعتبار، فالألوان الغريبة التي تفضلها الفتيات اليوم كاللون الثلجي والبنفسجي والأحمر قد لا تتناسب مع السيدات فوق سن الأربعين.

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