بدء فعاليات ورشة تفعيل دور المجتمع المدنى فى إدارة المخلفات الصلبة

بدأت منذ قليل فعاليات ورشة العمل الوطنية، لتفعيل دور المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى فى إدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات مصر، بالمركز البيئى الثقافى التعليمى بيت القاهرة بمدينة الفسطاط الجديدة.

الجدير بالذكر، أن ورشة العمل تأتى بتعاون بين وزارات التنمية المحلية والزراعية والهيئة العامة للاستعلامات، وبعض الجهات الدولية المانحة، وسيشارك فيها كل من الدكتور أحمد عمران مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية، والمهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ، واللواء عادل لبيب محافظ قنا، والدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، ومستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، والسفير محمد بدر الدين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

ومن جهته، قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذه الورشة تأتى فى إطار دعم جهود المجتمع المدنى للتعامل مع مشكلة المخلفات كمدخل للتنمية المستدامة، وتعظيم دور الشباب فى التنمية المجتمعية على مستوى أربع محافظات "قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية والشرقية كمرحلة أولى"، وبهدف تعميم تجربة قرية القطا بمحافظة الجيزة.