«خيرية محمد بن راشد» تكرّم دائرة التنمية الاقتصادية

قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، الشكر والتقدير لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، على الدعم الذي ظلت تقدمه للأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها المؤسسة لكافة الشرائح المحتاجة، سواء داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بينهما، الأمر الذي نتج عنه المزيد من وسائل الدعم، وساعد في الوصول لمساعدة المحتاجين بصورة أكبر.

صرح بذلك إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الإنسانية والثقافية، ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في الزيارة التي قام بها إلى دائرة التنمية الاقتصادية، وكان في استقباله سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وخالد القاسم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية، وعمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك بحضور صالح زاهر المزروعي مدير المؤسسة، وعماد سفيان مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، وعثمان محمد حسن المشرف اللوجستي، وعثمان بوهيد المهيري المتطوع بالمؤسسة، وقدم بوملحه والوفد المرافق له درع المؤسسة وشهادتي شكر وتقدير لدائرة التنمية الاقتصادية على الدعم الذي ظلت تقدمه للمؤسسة.

خطة استراتيجية

وقال بوملحه إن هذه الزيارة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة لتكريم الشركاء، حيث هدفت المؤسسة لتقديم الشكر والتقدير على ما ظلت تقدمه دائرة التنمية الاقتصادية في دعم جهود المؤسسة في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية لمساعدة المحتاجين من الدول الصديقة والشقيقة، حيث قدمت الدائرة الكثير من المواد المجمعة لديها من ملابس وأحذية ومواد منزلية وأجهزة إلكترونية ومكائن وأشياء أخرى مفيدة، استفادت منها 41 دولة لمساعدة المحتاجين فيها من خلال 60 شحنة على مدى السنتين السابقتين وحتى هذا الشهر الجاري، حيث كان لها الأثر الطيب في مساعدة هؤلاء المحتاجين وتغيير حياتهم.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والتباحث حول سبل التعاون المشتركة في مجالات العمل الخيري، وسبل دفعه والاستفادة من الخبرات والمقترحات والمشاريع التي يمكن أن ينفذها الطرفان بما يخدم مصلحة المحتاجين والفقراء، كما استعرض اللقاء تجارب المؤسسة في مجال العمل الخيري والإنساني، وتقديم المساعدات والآلية المتبعة للمؤسسة في ذلك، والمشاريع والأعمال الخيرية التي قامت وتقوم بها المؤسسة في مختلف المناطق داخل الدولة وخارجها.

كما قامت المؤسسة بجانب هذا اللقاء بتكريم عدد من موظفي الدائرة المتعاونين مع المؤسسة، والذين كان لهم الدور الأكبر في تنفيذ التعاون المشترك بين الدائرتين، وهم محمد إبراهيم شمس الدين مدير أول مركز الرمول، وأيوب خالد محمد مدير المخازن، وعبد الله علي الجزيري أمين مخزن أول، وعبد الرحمن محمد علي أمين مخزن.

دور بارز

أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية الدور البارز الذى تقوم به مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية للفئات المحتاجه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.