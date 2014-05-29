»الاقتصاد«: منافذ البيع تتحمل 180 مليون درهم لتخفيضات رمضان

أعلنت وزارة الاقتصاد أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية في الدولة، سوف تتحمل خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 180مليون درهم، لتغطية نفقات التخفيضات على أكثر 650 سلعة غذائية رئيسة، سيتم طرحها في الأسواق، عبر سلال غذائية تتراوح أسعارها ما بين 100- 200 درهم، وبنسبة تخفيض تتراوح ما بين 30- 40 في المئة، محذرة أصحاب البقالات من استغلال حملة التنزيلات والتخفيضات، الاستفادة من فروق الأسعار لبيعها للمستهلكين بأسعار أغلى من الأسعار، التي تم شراؤها من خلال التخفيضات، حيث سيتم اتخاذ عقوبات رادعة تصل إلى غرام مالية قدرها 100 ألف درهم في حال ثبوت المخالفة.

في الوقت نفسه أعلن أنه لن يسمح أيضاً برفع سعر أية مادة غذائية خلال شهر رمضان وخلال عطلة العيد، وسوف تقوم لجان رقابة وتفتيش مشتركة بزيارة منافذ البيع خلال الفترتين الصباحية والمسائية، للتأكد من تطابق لوائح الأسعار المعلنة، وسعر البيع الحقيقي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد مع مديري ممثلي منافذ البيع في مدينة العين، صباح أمس في مقر مكتب وزارة الاقتصاد، بحضور ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة.

إجراءات عقابية

وأوضح النعيمي أن الوزارة سوف تتخذ أشد الإجراءات العقابية بحق المخالفين لتسعيرة المواد الغذائية المعلنة، خلال فترة شهر رمضان المبارك وخلال عطلة العيد، مطالباً مديري منافذ البيع البدء بطرح السلال الغذائية الشاملة قبل بدء شهر رمضان بأسبوعيين، والاستمرار بها حتى نهاية عطلة عيد الفطر، ولن يسمح بأية زيادة مهما كانت الأعذار، مشيراً إلى انه يوجد في مدين العين اكثر من 80 منفذاً للبيع، منها 22 فرعاً تغطي كل أرجاء المدينة وضواحيها، وقد تم التأكيد على مديري منافذ البيع البدء بإعداد خطط التسويق والسلال الغذائية المتنوعة، بحيث سيتم طرح سلتين مختلفتين الأولى بقيمة 100 درهم، والثانية بقيمة 200 درهم، تغطي احتياج أسرة مكونة من خمسة أشخاص لمدة أسبوع.

إعفاءات وتحذيرات

وأضاف أن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية سوف تمنح أصحاب منافذ البيع الذين يعلنون عن التخفيضات خلال شهر رمضان المبارك الإعفاء من الرسوم المعتمدة لمنح تراخيص التنزيلات، مؤكداً في الوقت نفسه التشديد وتحذير أصحاب البقالات من استغلال تنزيلات منافذ البيع وشراء الكميات الكبيرة بأسعار مخفضة، ومن ثم معاودة بيعها في البقالات بأسعار أعلى من أسعار التخفيضات، ما سيعرض المخالفين لفرض عقوبات جزائية، وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم، كما أضاف أن الوزارة سوف تقوم بتزويد أصحاب منافذ البيع بأشرطة فيديو وأقراص مدمجة وفلاشات، عليها مواد توعوية، ليتم عرضها عبر شاشات تلفزيونية داخل المنافذ، تهدف إلى توعية المستهلكين بأهمية التأكد من الأسعار المعلنة ومطابقتها مع أسعار البيع، وكذلك عدم الإسراف في شراء مواد غذائية بكميات كبيرة بهدف تخزينها، حيث إن الوزارة، وبالتعاون مع منافذ البيع وفرت كل الكميات الكافية واللازمة من مختلف المواد الغذائية المستهلكة خلال شهر رمضان.

جمعية العين تطرح 10 آلاف سلة غذائية

قال ولاء راشد مدير جمعية العين التعاونية، التي تمتلك 22 فرعاً تغطي مختلف أرجاء المدينة وضواحيها: أنه تم الانتهاء من إعداد السلال الغذائية، حيث ستطرح الجمعية سلتين غذائيتين الأولى بقيمة 175 درهماً، والثانية بقيمة 195 درهماً، تضم كل منهما 20 صنفاً من المواد الغذائية الأساسية، زيت، سكر، شاي، حليب، ماء، كستر، شوفان، صلصة طماطم، ملح، وأوضح أن سوف يتم طرح 10 آلاف سلة غذائية، 5 آلاف قبل أسبوعين من بدء الشهر والخمسة الثانية في النصف الثاني حسب حركة البيع والشراء، كما أن الجمعية كانت قد طرحت في جمعيتها العمومية مؤخرا خطة تضمن حملة تخفيضات عامة خلال آخر أربعة أيام من كل شهر والأيام الثلاثة الأولى من الشهر الذي يليه، حيث سيتم طرح 100 مادة أساسية بنسبة خصم تصل إلى 50 في المئة.

مشيرا إلى أن الجمعية اتخذت كل الإجراءات استعداداً لاستقبال شهر رمضان وقامت بتوفير الكميات الكافية من مختلف المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في شهر رمضان.