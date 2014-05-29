تعرّف إلى أحدث تصاميم ربطات العنق

تعرف على أجمل ربطات العنق الأجمل لهذا الموسم، وكيف ترتديها بأجمل طريقة!

أناقة الرجل منذ القديم مرتبطة بالتفاصيل الصغيرة التي تكملها، وأهمها ربطات العنق التي لايمكن أن يستغني عنها الرجل الأنيق لمناسباته الرسمية، لاجتماعات العمل، أو للزيارات المهمة. وتختلف أشكال وألوان ربطات العنق وتتنوّع موضتها من موسم لآخر، فهناك الرفيعة وهناك العريضة، هناك المُعرقة وهناك الكلاسيكية من لون واحد، وهناك المخططة أو المنقّطة... فأي تصميم تختار؟

أنواع متعددة من ربطات العنق رائجة هذا الموسم، وقد رأينا دور الأزياء العالمية تقّدمها، كل واحدة على طريقتها. ومنها:

ربطات العنق العريضة الكلاسيكية: هذا النوع لا يخرج من الموضة، وكل عام يعاد ابتكاره بطرق مختلفة فاما تتغير النقشات أو الألوان، وهذا النوع يلائم الرجال الكبار في السن أكثر من الشباب رأيناها هذا الموسم لدىRalph Lauren وBriono.

ربطات العنق الرفيعة: رائجة جداً منذ عدة أعوام بتصميماتها الأنيقة والمميزة، وقد أصبحت المفضلة للرجال، لكنها لاتناسب من يمتلك جسداً ممتلئاً أو ضخماً لأنها ستجعله يبدو أكثر سمنة. رأيناها هذا الموسم لدى Saint Laurent، وDsquared2. تناسب جيل الشباب أكثر.

ربطات العنق المنقطة والمخططة: تضيف هذه الربطات بعض المرح على الاطلالات الجدية لكن لايمنع أنها أنيقة، لكن عليك أن تحسن اختيارها، فللمناسبات الرسمية اختر منها الألوان الداكنة أو الهادئة، أما للمناسبات اليومية أو مع الجينز فبامكانك اختيار الألوان القوية والصارخة. رأيناها لدى Burberry Prorsum، و Michael Kors.

ربطات العنق الملونة والمُعرَقة: ان كنت ترتدي بدلة من لون واحد أو لون داكن فربطة عنق ملونة باستطاعتها أن تضيء الاطلالة وتبعدها عن الملل، لكن بالتأكيد يجب أن تكون مناسبة للون البدلة فان ارتديت بدلة باللون الكحلي باستطاعتك أن تختار ربطة عنق زرقاء مثلاً، أو ان كانت بدلتك سوداء فبامكانك اعتماد اللون الأحمر أو ربطات العنق المُعَرَقة. رأيناها لدى Fendi.

لاتستغني عن ربطة العنق في اطلالاتك الأنيقة، وحتى لبعض الاطلالات اليومية العملية، فهي أنيقة، كلاسيكية، ومعاصرة في ذات الوقت.