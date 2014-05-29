تعرفي على مجموعة حقائب Folie Folie الجديدة

كعادتها، أبهرت "فولي فولي" Folie Folie، الرائدة عالمياً في عالم الموضة والأزياء، عشاقها مرة أخرى مع مجموعتها الجديدة من عروض الحقائب النسائية المذهلة والفريدة من نوعها. وتبرز كل حقيبة بوضوح مدى الوقت والجهد الذي يستثمره المصممون لدى "فولي فولي" في الحفاظ على التراث العريق الذي تتمتع به هذه العلامة التجارية، والارتقاء بها بخطوات واثقة من خلال ابتكار حقائب استثنائية لا يمكن مقاومتها. وقد تنوعت ألوان الحقائب بشكل كبير حتى تجدي من ضمنها لونك المفضل مثل الأحمر، الأزرق، الزهر، الأبيض، الأصفر بالاضافة الى الألوان المعدنية الرائجة جداً هذا الموسم. كما أن قياساتها متعددة منها الكبير الملائم للأوقات الصباحية، والاطلالات العملية، ومنها الصغيرة التي تناسب الاطلالات الرسمية.

اطلعي على هذه التشكيلة الرائعة واختاري الحقيبة التي تناسب ذوقك وأسلوبك.