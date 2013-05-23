الجالية المصرية فى سيدنى تبحث دعم مستشفى 57357

فى إطار تعزيز التوصل وتعميق الروابط بين الوطن وأبناء الجالية المصرية المهاجرة فى أستراليا، أقامت القنصلية المصرية فى سيدنى ملتقى اجتماعياً وثقافياً لسيدات الجالية المصرية، واستضافته غادة كامل بدار حرم السفير أيمن كامل قنصل مصر العام فى سيدنى.

وقد شهد الملتقى بحث أنشطة جمعية السيدات المصريات الأٍستراليات فى سيدنى، وبخاصة فى مجال جمع التبرعات لمستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 فى مصر، وقد عرضت غادة بدار خلال الملتقى خطوات الإعداد للحفل الخيرى الذى تقيمه الجمعية فى يونيو المقبل لجمع المزيد من التبرعات لصالح المستشفى، مؤكدة محورية دور سيدات الجالية المصرية فى تعميق الشعور بالانتماء تجاه الوطن الأم بين الأجيال الجديدة.

يذكر أن جمعية السيدات المصريات الأستراليات كان قد سبق لها المساهمة فى إنشاء جناح مجانى لعلاج الحالات المعسرة فى مستشفى علاج سرطان الأطفال، وتمده سنوية بتبرعات من جانب عضواتها.