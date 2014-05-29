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"المطار": 50 % تخفيضا على رسوم الخدمة المميزة بمبنى الرحلات الموسمية

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"المطار": 50 % تخفيضا على رسوم الخدمة المميزة بمبنى الرحلات الموسمية "المطار": 50 % تخفيضا على رسوم الخدمة المميزة بمبنى الرحلات الموسمية

أعلن اللواء محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، أنه تقرر منح تخفيض 50% على رسوم الخدمة المميزة بمبنى الرحلات الموسمية بميناء القاهرة الجوى، المخصص لرحلات الحج والعمرة، بمناسبة موسم عمرة شعبان ورمضان، لتصبح مائة وخمسين جنيها بدلا من ثلاثمائة جنيه، وتشمل تقديم التسهيلات لإجراءات السفر والاستضافة بالقاعة الفاخرة، بتناول الأطعمة والمشروبات الخفيفة وخدمة الانتقال من الصالة للطائرة بسيارات فاخرة.

وقال إن هذا التخفيض يسرى على المعتمرين والمسافرين إلى جدة والمدينة المنورة من مبنى الرحلات الموسمية.

من ناحية أخرى، صرحت إيمان هلال، مدير عام الخدمة المميزة، بأنه للحصول على هذه الخدمة الاتصال برقم 16708 .. أما عن كيفية الحصول على الخدمة المميزة (أهلا) بمبنى الركاب رقم 3 ومبنى الركاب رقم 1 فأشارت إلى أن هناك مستويات لخدمة (أهلا) المميزة بمبنى الركاب رقم 1 ومبنى الركاب رقم 3 .

ومنها مستوى يشمل استقبال الراكب وإنهاء الإجراءات الخاصة بالجوازات فى السفر والوصول ونقل الأمتعة، ومستوى آخر يشمل استضافة راكب الخدمة المميزة بالصالونات الفاخرة، حيث يتمتع بالراحة والرفاهية وتقديم أشهى المأكولات والمشروبات وسرعة إنهاء الإجراءات ونقل الأمتعة وخدمة الانتقال من وإلى الطائرة بسيارة فاخرة فى مبنى رقم 1 والانتقال بسيارات الجولف فى مبنى رقم 3، ويمكن الحضور للسفر قبل موعد الطائرة بساعتين، ويتم تحديد الرسوم حسب نوعية الخدمة المقدمة مع منح تخفيض 50% للراكب المرافق قرابة الدرجة الأولى.

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