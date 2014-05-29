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وائل الدجوى يعلن الانتهاء من ترشيح 17 مستشارا وملحقا ثقافيا بالخارج

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وائل الدجوى يعلن الانتهاء من ترشيح 17 مستشارا وملحقا ثقافيا بالخارج وائل الدجوى يعلن الانتهاء من ترشيح 17 مستشارا وملحقا ثقافيا بالخارج

أكد الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن اللجنة العليا الثلاثية والمشكلة برئاسته وعضوية رئيس إحدى الجامعات ورئيس اللجنة الخماسية بشأن ترشيح المستشارين والملحقين الثقافيين للعمل بالمكاتب الثقافية بالخارج، قد انتهت إلى ترشيح 17 مستشاراً وملحقاً ثقافياً.

وأضاف فى بيان إعلامى اليوم، أن هذا الترشيح تم فى ضوء مجموعة من المعايير، وتشمل ملاءمة المتقدم للعمل الدبلوماسى لتمثيل بالخارج، والقدرة على الإلمام بالمشكلات والقضايا التعليمية والثقافية، ودرجة الوعى برسالة المكتب الثقافى المصرى بالخارج، والمهارات الاتصالية للمرشح فى التعامل مع قيادات السفارة والقنصلية وأبناء دولة المقر ومؤسساتها ومنتدياتها الفكرية، والقدرة على متابعة الطلاب المبتعثين، وكل ما يتعلق بشأن الأمور التعليمية والثقافية لأبناء الجالية المصرية فى دولة المقر.
> وأوضح الوزير أنه يسبق هذه المرحلة النهائية للاختيار عدة مراحل، تبدأ بلجنة قانونية تقوم بفرز أوراق المتقدمين للتأكد من توافر الشروط فى المتقدم، ثم لجنة ثلاثية تقوم بترجمة السير الذاتية لكل متقدم إلى درجة من 100 وفقاً لمجموعة من العناصر، تشمل الخبرة الإدارية والأبحاث العلمية والمشروعات الدولية والمؤتمرات وورش العمل وغيرها.

وفى حال حصول المتقدم على 80 درجة للمستشار و 75 درجة للملحق تجرى له مقابلة مع لجنة خماسية يخصص لها 300 درجة تضاف إلى الـ 100 درجة المرتبطة بالسيرة الذاتية ليصل المجموع إلى 400 درجة حول معرفة اللغة الإنجليزية ولغة دولة المقر والثقافة العامة والمهارات الوظيفية والملاءمة للوظيفة وخطة التطوير وغيرها.

وأعلن الوزير أنه وفقاً لدرجات المقابلة مع اللجنة العليا والدرجات الممنوحة من اللجان السابقة، يتم الترشيح حسب الحصول على أعلى الدرجات فى جميع المراحل، ثم بعد ذلك يتم إصدار القرار الوزارى الخاص بالمرشح الذى سيتولى وظيفة المستشار أو الملحق. وأضاف أن هذه المعايير الموضوعية تضمن تحقيق العدالة والشفافية لجميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف.

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