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التموين: تحالف مع بلومبرج للاستفادة من وحدات تخزين المواد الغذائية

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التموين: تحالف مع بلومبرج للاستفادة من وحدات تخزين المواد الغذائية التموين: تحالف مع بلومبرج للاستفادة من وحدات تخزين المواد الغذائية

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع شركة بلومبرج العالمية للحبوب والمصنعة لوحدات تخزينية متطورة على 3 محاور استراتيجية لتنفيذ أحدها للاستفادة من هذه الوحدات.

ويتضمن المحور الأول إقامة تحالف استراتيجى مشترك بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والشركة العالمية، للاستفادة من موقع الجغرافى كمركز عالمى لتجميع الأقماح وطحنه وتوفيره للدول العربية، والمحور الثانى قيام وزارة التموين بالمشاركة مع الشركة العالمية من خلال توفير الأرض لإنشاء المصانع المنتجة لهذه الوحدات التخزينية المتطورة، والثالث شراء هذه الوحدات من الشركة العالمية مباشرة بعد قيامها ببناء مصانعها فى مصر باستثماراتها الخاصة.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مساء أمس مع دافيد بلومبرج العضو المنتدب لشركة بلومبرج العالمية والمهندس طارق توفيق رئيس الجمعية المصرية للفرانشايز ورئيس غرفة الصناعة باتحاد الصناعات، لبحث إنشاء وحدات متطورة ذات تكنولوجيا عالية لتخزين الأقماح والمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية فترات كبيرة وحمايتها من التلف للحد من المهدر منها.

حضر الاجتماع المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية.

وأكد وزير التموين أن الوحدات التخزينية المتطورة التى يتم دراسة إنشائها تتميز بأنها تحفظ الحبوب والمواد الغذائية، خاصة سريعة التلف والحبوب السائبة والمعبأة فترات قصيرة وطويلة من الأجل بأسلوب علمى متطور.

ولفت إلى أن تلك الوحدات التخزينية يمكن الاستفادة منها فى تخزين الأقماح والحبوب، وحفظ المواد الغذائية والبقوليات والخضر والفاكهة التى سيتم التعاقد عليها بكميات كبيرة من المنتجين والمزارعين مباشرة، وتوفيرها على فترات منتظمة لفروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، وأن ذلك يؤدى إلى الحد بنسبة كبيرة من المهدر من هذه السلع، والذى يتراوح ما بين 50% إلى 60% بسبب التلف، مما يقلل من التكلفة ويزيد من المعروض منها، مما يتيح طرح السلع بأسعار مخفضة تناسب كافة دخول الأسر المصرية، خاصة متوسطة ومحدودة الدخل.

واستكمل أن الوحدات التخزينية المتطورة هى وحدات سابقة التجهيز وتستخدم ثلث حجم الصلب المستخدم فى المستودعات التقليدية، مما يوفر فى التكاليف والقيمة المتاحة، ويوجد بها خلايا مبردة بدرجة حرارة تتراوح ما بين – 30 و + 2 درجة مئوية، وذلك لحفظ وتخزين أكبر قدر من السلع الغذائية والحبوب المتنوعة سريعة التلف، وتتميز بسهولة التركيب وتتمتع بخاصية النقل السهل، ويمكن إقامتها فى المناطق الريفية بالمحافظات لتخزين وحفظ الحبوب لتقليل خسائر ما بعد الحصاد، وتتيح تدفق المخزون الأمن والسليم.

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