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وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية يصل إلى القاهرة

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وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية يصل إلى القاهرة وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية يصل إلى القاهرة

وصل إلى القاهرة فى ساعة مبكرة صباح اليوم الدكتور نزار بن عبيد مدنى وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية، فى زيارة لمصر تستغرق يوما واحدا.

ويرأس الدكتور نزار بن عبيد مدنى وفد بلاده فى اجتماع اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية التى ستعقد اجتماعا طارئا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة تطورات الأوضاع فى سوريا فى ضوء الدعوة المطروحة لعقد مؤتمر دولى فى جنيف للتوصل لحل سلمى للأزمة.

وتضم لجنة قطر رئيسا وعضوية كل من والأردن والجزائر والسودان والعراق وسلطنة عمان والأمين العام لجامعة الدول العربية، وانضمت إليها أيضا والإمارات والكويت والبحرين، ويـأتى هذا الاجتماع بعد يوم واحد من اجتماع وزراء خارجية أصدقاء سوريا فى عمان.

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مصر 365

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