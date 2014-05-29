أتليتكو يحذر الأندية الأوروبية من محاولات إغراء لاعبيه

أ ش أ - حذر جيل مارين الرئيس التنفيذى لأتليتكو مدريد، الأندية الأوروبية الكبرى من محاولة إغراء أي من لاعبي الفريق من خلال العروض المالية الضخمة.

وكانت أنباء قد ترددت أن العديد من أبرز نجوم فريق "أتليتكو "، الحائز على بطولة الليجا الإسباني هذا الموسم ووصيف دوري الأبطال في سبيلهم لمغادرة الفريق وعلى رأسهم الهداف دييجو كوستا.

وعلى الرغم من أن موارده المالية لا تقارن بالكبيرين "ريال مدريد"، و"برشلونة" إلا أن نادى العاصمة الإسبانية يؤكد أنه ليس في حاجة لبيع أي من نجومه.

وألمح مارين أنه سيتم تدعيم الفريق بلاعبين جدد، كما سيتم تحسين عقود عدد من لاعبيه البارزين مثل كوستا وميراندا وراؤول جارسيا، الذين وضعتهم العديد من الأندية الأوروبية الكبرى تحت المنظار تمهيدا للتقدم بعروض لضمهم.

وقال، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، "النادي ليس في حاجة لبيع أى لاعب من لاعبي الفريق الأول لتحسين ميزانيتنا، نحن نعرف لماذا تهتم الأندية الأخرى بلاعبينا وهذا أمر طبيعي في نهاية كل موسم كما أننا نهتم بلاعبين في 4 أندية كبرى".