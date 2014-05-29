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فيورنتينا يسعى لضم مينيز من سان جيرمان

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فيورنتينا يسعى لضم مينيز من سان جيرمان فيورنتينا يسعى لضم مينيز من سان جيرمان

أ ش أ - أفادت تقارير صحفية بأن نادي فيورنتينا الإيطالي يسعى لضم جيريمى مينيز جناح باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومما يذكر أن عقد اللاعب الفرنسي الدولي مع ناديه انتهى مع نهاية الموسم الماضي ولذا فإن فيورنتينا يعتزم التعاقد معه وإعادته مرة اخرى للعب في إيطاليا.

وذكر موقع ميركاتو 365 الفرنسي المتخصص في شئون الانتقالات أن فينيشينزو مونتيلا مدرب الفيولا معجب بمينيز لاسيما وأنه كان قد تولى تدريبه خلال فترة تواجدهما معا في نادي روما ولذا فإنه هو الذي طلب من إدارة النادي اتخاذ خطوات لشرائه وتدعيم صفوف الفريق به استعدادا للموسم المقبل.

وكان مينيز الذي يبلغ من العمر 27 عاما قد انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من روما في عام 2011.

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