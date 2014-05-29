يوفنتوس: لن نفرط في نجومنا

أكد بيبي ماروتا المدير العام ليوفنتوس الإيطالي أن نادي السيدة العجوز مصمم على الإبقاء على جميع نجومه في الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من أن الكثير من الأنباء تحدثت مؤخرا عن اعتزام النادي بيع عدد من اللاعبين.

ويعد بول بوجبا وارتورو فيدال هما أكثر اللاعبين الذين أشارت الأنباء بقوة إلى قرب رحيلهما عن البيانكونيرى حيث أنه من المعتقد أن باريس سان جيرمان وريال مدريد يرغبان في ضم اللاعب الفرنسي الدولي بوجبا كما أن النادي الملكي الأسباني يرغب أيضا في ضم نجم خط الوسط الشيلى فيدال.

غير أن ماروتا أصر على أن اليوفى سوف يبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على جميع نجومه وعلى رأسهم بوجبا وفيدال، وقال - في تصريحات صحفية أدلى بها - "إننا لن نبيع أي من نجومنا إلا إذا طلب اللاعبون أنفسهم ذلك".

ثم مضى يقول "نحن سنعقد اجتماعا في القريب العاجل مع بوجبا لبحث مسألة تجديد عقده مع النادي. ورغم أن ريال مدريد تفاوض معنا بالفعل لشراء فيدال إلا أننا سوف نسعى من أجل التمسك به لحاجة الفريق إليه".