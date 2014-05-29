تقارير: ديفيد بيا سينضم إلى نيويورك سيتي الأمريكي

مدريد، (إفي): كشفت تقارير إخبارية أن ديفيد بيا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، قد توصل لاتفاق مع نادي نيويورك سيتي الأمريكي لينضم إلى صفوفه لمدة ثلاثة مواسم.

وأشار تقرير كشفت عنه محطة (كوبي) الإسبانية الإذاعية وتناقلته وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس، إلى أن اللاعب سينضم إلى النادي الأمريكي خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن نادي نيويورك سيتي، الذي تأسس عبر شراكة بين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي ونيويورك يانكيز الأمريكي، قدم عرضا ماديا ضخما للحصول على خدمات بيا الذي لم يعد يرجح إمكانية استمراره في اللعب بأوروبا.

ولا يعد بيا الإسباني الوحيد الذي تشير التقارير إلى إمكانية رحيله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم الصيف الحالي، حيث ترددت مؤخرا أنباء عن أن المهاجم الإسباني المخضرم راؤول جونزاليس سيرحل عن ناديه الحالي السد القطري لينضم إلى نيويورك كوزموس.

ومن المعروف أن بيا (32 عاما)، انضم إلى أتلتيكو مدريد عام 2013 قادما من برشلونة، الذي لعب في صفوفه منذ عام 2010.