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مقتل جندي من «الناتو» في تحطم طائرة جنوب أفغانستان

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قال مسؤولون، الخميس إن جنديا من قوات التحالف الدولي التي يقودها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في أفغانستان لقي حتفه، الأربعاء، في حادث تحطم مروحية جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة إقليم قندهار، ضياء الرحمن ديوراني ، إن الواقعة حدثت الأربعاء في منطقة «معروف تمام» عندما كانت المروحية في طريقها للهبوط، إلا أنها اصطدمت بكابل اتصالات.

وقالت قوة المساعدة الأمنية الدولية «إيساف» بقيادة الحلف إن أحد أفرادها توفي في حادث تحطم مروحية بجنوب أفغانستان.

وبذلك يزيد عدد ضحايا القوات الدولية في أفغانستان منذ يناير الماضي إلى 33 قتيلا.

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