إصابة مواطن خلال مرورة بمشاجره بين تلاميذ المدارس بالمنيا

أصيب مواطن بطلق ناري عقب مروره بمكان مشاجرة بين طلاب قريتين بالمنيا،حيث تلقي اللواء أحمد سليمان مديرأمن المنيا أخطارا من مأمور مركز المنيا بوقوع مشاجرة بين طلاب قرية طهنشا وطلاب قرية دمشاو هاشم “جميعهم بالصف الأول الثانوي بمدرسة طهنشا” بسبب خلافات بينهم تطورت لمشاجرة تجمع علي إثرها طلاب طهنشا أمام الوحدة الصحية للقرية ورشقوا طلاب دمشاو هاشم بالحجارة حال مرورهم بالشارع.

والتي أسفرت المشاجرة عن إصابة “حسين م م” (20 سنة دبلوم) مقيم طهنشا برش خرطوش بالقدم اليمني عقب مروره عرضا بمكان الواقعة بعد قيام مجهول بإطلاق أعيرة نارية صوبه.

تحرر عنها المحضر رقم “3763″ إداري مركز المنيا وجاري ضبط المتهم والسلاح المستخدم.