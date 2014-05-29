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موقع أمريكي ينشر «أفضل» 9 فيديوهات رقص في الانتخابات: المصريون مقاطعون و راقصون

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حظيت الانتخابات الرئاسية التي جرى التصويت فيها على مدار الأيام الثلاثة الماضية، الإثنين إلى الأربعاء، بمتابعة إعلامية محلية ودولية واسعة، لم تقتصر على التغطية الخبرية والتحليلات السياسية فقط، بعد أن نجحت مشاهد رقص الناخبين والناخبات أمام اللجان في جذب انتباه وسائل الإعلام، حتى الأجنبية منها.

وركز الموقع الأمريكي «buzzfeed» على فيديوهات رقص ناخبات وناخبين أمام اللجان، والتي تم تداولها على مدار أيام التصويت الانتخابي، واختار9 منها وصفها بـ«الأفضل».

وعلّق الموقع على الأمر بالقول «كثير من المصريين اختاروا مقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية، والبعض الآخر اختار أن يرقص».

وتنوعت الفيديوهات التي اختارها الموقع بين رقص أطفال مع أسرهم عقب التصويت، والرقصة الشهيرة لمذيع لبناني على أغنية «بشرة خير».

وكانت فيديوهات رقص السيدات أكثر ما اهتم بنقله «buzzfeed»، معلّقًا بالقول إن بعضهن رقصن وهن مرتديات ألوان العلم المصري، والأخريات أوقفن برقصهن إشارات المرور.

واختتم الموقع تقريره عن الراقصين والراقصات في الانتخابات الرئاسية، التي تشير نتائجها الأولية إلى فوز المرشح الرئاسي ذي الخلفية العسكرية عبدالفتاح ، بالقول «وعلى الرغم من كل هذا الرقص، أعلن مسؤولون ضعف إقبال الناخبين، مما حدا بهم لمد التصويت ليوم ثالث»، مختتمًا بالتعليق «لعله سيكون هناك مزيد من الرقص».

و«buzfeed» موقع إخباري أمريكي اُطلق في نيويورك عام 2006، وهو معني بالأساس بنقل الأخبار الاجتماعية والترفيهية، بجانب الأخبار السياسية، وتولى رئاسته منذ العام 2012 الصحفي والمدون الأمريكي بن سميث.

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