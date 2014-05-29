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زوج يتعدى على زوجته لتصويتها بالانتخابات دون علمه بالمنوفية

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زوج يتعدى على زوجته لتصويتها بالانتخابات دون علمه بالمنوفية زوج يتعدى على زوجته لتصويتها بالانتخابات دون علمه بالمنوفية

صورة أرشيفية

اتهمت ربة منزل زوجها بالتعدى عليها بالضرب المبرح وإحداث إصابات بها ” إرتجاج بالمخ” لقيامها بالخروج من المنزل والادلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية دون علمه ونقلها لمستشفى شبين الكوم التعليمى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية، يفيد ببلاغ من صباح ع أ 36 سنة مقيمة البرانية لتضررها من زوجها رضا غ،  لقيامه بالتعدى عليها بالضرب المبرح وإحداث إصابتها ” مدمة بالرأس وإشتباه فى ارتجاج بالمخ” وتحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى وعللت ذلك لقيامها بالادلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية دون عمله وتم تحرير محضر عن الواقعة رقم 40423 جنح أشمون.

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