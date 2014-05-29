قبول دفعة جديدة من المتطوعين بالمدارس الثانوية العسكرية للتمريض مطلع يونيو

صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى الفريق أول صدقى صبحى على قبول دفعة جديدة من المتطوعين لصالح المدارس الثانوية العسكرية للتمريض ” ذكور وإناث ” بالقاهرة والإسكندرية وسوهاج اعتبارا من بداية شهر يونيو المقبل .

> وقال اللواء طبيب جمال الصيرفي مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ــ فى مؤتمر صحفي ، اليوم الخميس ــ إن شروط الالتحاق بهذه المدارس هي أن يكون الطالب ذكر أو انثى حاصلا على شهادة الإعدادية العامة أوالأزهرية عن العام الدراسى ٢٠١٢ ٢٠١٣ و٢٠١٣. ٢٠١٤ وأن يكون مجموع الطالب لا يقل عن ٧٠ بالمائة فى الإعدادية العامة و٣٥٠ درجة فى الإعدادية الأزهرية وألا يقل تقديره عن ٧٠ بالمائة فى اللغة الإنجليزية ولا يقل سن الطالب عن ١٤ عاما أو يذيد عن ١٧ عاما حتى شهر أكتوبر المقبل.

> وأضاف الصيرفي أنه من ضمن الشروط أيضا أن يكون الطالب ذكر أوأنثى مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وغير متزوج ولم يسبق له الزواج من قبل وأن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم رفته وأن يجتاز الطالب الاختبارات المحددة الطبية والنفسية واللياقة البدنية للذكور فقط وكشف الهيئة وكشف المناظرة .

> ويتطلب قبول الطالب موافقة ولى اللأم على الالتحاق بالقوات المسلحة ويحق للمدارس استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية .

> وأوضح الصيرفي أن المزايا المقدمة للمتطوعين والمتطوعات تشمل صرف مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب وتقاضى مرتب شهري بعد التخرج ويتدرج المرتب والتعويضات بزيادة سنوات الخدمة والترقى للدرجات المختة .

> وأشار إلى أن الطالب يمنح مكافأة مالية عد انتهاء فترة التدريب وبعد التصديق على تجديد التطوع للمدة الأولى وبعد التصديق على التطوع للمدة الثانية ..مؤكدا أن الطالب سيتمتع هو وعائلته من الدرجة الأولى بالاشتراك فى النوادى وفنادق القوات المسلحة والحج والعمرة ويسمح له ولعائلته بالعلاج المجانى بالمستشفيات العسكرية ويؤهل الطالب ببعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص فى أفرع التمريض المختلفة ، وأن مناهج الدراسة بمدارس التمريض للقوات المسلحة طبقا لمناهج الدراسة بمدارس التمريض المناظرة لها بوارة الصحة .

> وأوضح أن أماكن سحب وتقديم الملفات من المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بالمجمع الطبى بكوبرى القبة والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريص إناث بالإسكندرية والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث الطبى العالمى والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج .

> وطالب الراغبين والراغبات فى التقدم لمدارس الثانوية العسكرية للتمريض بالقاهرة والإسكندرية بسحب ملفات التطوع اعتبارا من أول يونيو المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه .. مشيرا إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الخامس من يوليو القادم .

> وقال إنه يتم اختيار الأعداد اللازمة فى كل تخصص بالمجالات المعاونة في القطاع الطبى بناء على احتياجات القوات المسلحة ..مشيرا إلى أن هناك ضوابط لقبول الراغبين للتقدم لتلك التخصصات .