"نيو لوك" لقاء الخميسي في عزاء فايزة كمال

شهد مسجد الحامدية الشاذلية توافد عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة فايزة كمال التي رحلت عن عمر يناهز 52 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

كان في استقبال الفنانين المخرج المسرحي مراد منير زوج الفنانة الراحلة . وكان من بين الحضور ماجدة زكي وسمير صبري وإلهام شاهين والمخرج أحمد صقر وأحمد الكحلاوي وغيرهم. كان أكثر اللقطات اللافتة هو حضور الفنانة لقاء خميسي بـ "نيو لوك" لفت انتباه البعض خاصة أنها الإطلالة الأولى لها بهذا "اللوك" الجديد. كما ارتدت لقاء بنطلوناً ممزق من على الركبة كان مثاراً للاستغراب أيضاً.