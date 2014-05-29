المغنيات يقتحمن مسلسلات رمضان فمن منهن ستكسب الرهان؟

تشهد دراما رمضان 2014 تنافس عدد كبير من المطربات على إبراز إمكانيتهن التمثيلية، منهن من تشارك للمرة الأولى تلفزيونياً، ومنهن من كانت لهن تجارب سابقة.

سيرين بين عشقين

فبعد نجاحها في مسلسل "لعبة الموت" الذي عرض في رمضان الماضي، تستعد الفنّانة اللبنانية سيرين عبد النور لخوض السباق الدرامي في شهر رمضان من خلال المسلسل المصري "سيرة الحب" مع المطرب خالد سليم والفنان السوري مكسيم خليل، وتجسد سيرين من خلاله شخصية فتاة لديها أصول مصرية لبنانية يقع رجلان في حبها فتغيّر حياتهما بشكل كبير.

ويشارك في العمل، رشا مهدي، وفيدرا، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف محمد رشاد العربي، وإنتاج شركة رايت ماركتينج، وإخراج محمد جمال العدل

دوللي بدلاً من قمر

وبعد اعتذار المغنية اللبنانية قمر عن القيام ببطولة مسلسل "المرافعة" حلت مواطنتها دوللي شاهين لتخوض دوللي بذلك منافسة يبدو أنها ستكون صعبة مع مطربات أشهر منها، وربما هو ما دفع قمر إلى الانسحاب من المسلسل.

هيفا تهرب إلى الحب

وتخوض المغنية اللبنانية هيفا وهبي السباق في رمضان من خلال مسلسل "كلام على ورق" مع المخرج محمد سامي والفنانين نجلاء بدر وماجد المصري واحمد زاهر، ولهيفا كذلك مسلسل أخر وهو "مولد وصاحبة غايب" والذي كان من المفترض أن يعرض في شهر رمضان الماضي، إلا أن مغالاة المنتج محمد فوزي في طلب مبالغ ضخمة مقابل بيعه للقنوات الفضائية أحدث أزمة في تسويقه ولا يزال حتى الآن مصيره مجهولاً.

ومن خلال مسلسل "كلام على ورق" تجسد هيفا شخصية "حبيبة" التي تمر بمراحل عديدة في حياتها وهي شخصية ضعيفة تحاول الهروب من مشاكلها بالبحث عن الحب مع أي شخص.

ميريام ومروة أول مرة

ولأول مرة على النطاق التليفزيوني تطل المغنية اللبنانية ميريام فارس على جمهورها من خلال مسلسل "اتهام" الذي يجمعها بالفنانين حسن الرداد ورانيا محمود ياسين وعزت أبو عوف وهو من إخراج فيليب اسمر وكتبت قصته كلوديا مرشليان.

وتجسد ميريام من خلاله شخصية فتاة اسمها مريم تأتي من لبنان إلى مصر فتواجه ظروفاً صعبة للغاية قبل أن تقابل خالد الذي يجسد دوره حسن الرداد وتقع في غرامه.

كذلك تشارك المغنية المصرية مروة ناجي في مسلسل "تفاحة ادم" مع خالد الصاوي وبشرى وريهام عبد الغفور ومن خلال العمل تؤدي عدداً من الأغنيات وتؤدي كذلك تتري البداية والنهاية.

مي بثلاثة وجوه

المطربة مي كساب بدورها ستطل كممثلة أيضاً من خلال مسلسل"مبسوطة يا توتا" حيث تؤدي شخصية فتاة شعبية، ويشاركها كل من الفنانين طلعت زكريا وسوسن بدر، فيما تواصل كذلك تصوير مسلسلها "سرايا عابدين"أمام يسرا وغادة عادل وتجسد من خلاله شخصية الأميرة "شفق" زوجة الخديوي إسماعيل، وبسبب علاقات زوجها النسائية المتعددة، يحدث خلافات زوجية بينها وبين بعض جواري القصر.

نيكول سابا وتامر حسني

ومن خلال مسلسل "فرق توقيت"مع الفنان تامر حسني، تستعد المغنية اللبنانية نيكول سابا للعودة إلى التمثيل بعد غياب ثلاثة سنوات منذ أن قامت ببطولة مسلسل "نور مريم"أمام الفنان المصري يوسف الشريف، وتجسد نيكول من خلال المسلسل شخصية فتاة تعيش قصة حب مع بطل العمل تامر حسني، ويشارك في بطولة العمل كل من شيري عادل وأحمد صلاح السعدني والمطربة الأردنية مي سليم التي تتواجد كذلك في شهر رمضان من خلال مسلسل "أبو هيبة في جبل الحلال"، وتجسد مي في هذا العمل شخصية ابنة بطل العمل الفنان محمود عبد العزيز وهي شخصية تواجه مشكلات عديدة بسبب تعدد علاقات والدها، أما من خلال مسلسل "فرق توقيت " فتظهر بشخصية فتاة اسمها وفاء وهي شخصية شريرة للغاية.

ويبقى السؤال، أي نجمة ستحسم المنافسة لصالحها في ظل هذا الصراع الدرامي المحموم في شهر رمضان؟