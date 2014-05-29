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برجك يزين إكسسواراتك هذا الصيف

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برجك يزين إكسسواراتك هذا الصيف برجك يزين إكسسواراتك هذا الصيف

الخميس 29-05-2014 10:24

يميل المصممون للخروج عن المألوف في المواسم الأخيرة، وبالذات فيما يخص الإكسسوارات و المجوهرات، فقد شاهدنا العديد من التصاميم المجنونة مؤخراً.

في آخر عروض "Valentino" شاهدنا العارضات متألقات بسلاسل ومجوهرات جذابة ومزينة بعلامات الأبراج المعروفة، كذلك قدمت ماركة "Charlotte Olympia" التي عرفت بتصاميمها الغريبة مجموعة من الأحذية والحقائب التي رصعت بعلامات الأبراج، ويمكن أن تكون هذه الإكسسوارات هدية مثالية لمن تحبين في أعياد الميلاد أو حفلات التخرج، كما يمكن أن تضفي لمسة عصرية وخاصة على إطلالتك.

شاهدي ما قدمه المصممون من إكسسوارات ومجوهرات مرصعة بعلامات الأبراج، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي